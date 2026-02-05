Βουλή: Το προεδρείο της εξέλεξε η 26μελής Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον αγροτικό τομέα

Συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το προεδρείο της, η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον αγροτικό τομέα.

Η επιτροπή αποτελείται από 26 μέλη: 14 ΝΔ, 3 ΠΑΣΟΚ, 2 ΣΡΙΖΑ, 2 ΚΚΕ, 1 ΝεΑΡ, 1 Ελληνική Λύση, η «Νίκη», 1 Πλεύση Ελευθερίας και ένας ανεξάρτητος βουλευτής.

Το προεδρείο της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που εξελέγη είναι:

Πρόεδρος: Γιάννης Οικονόμου (ΝΔ).

Αντιπρόεδρος: Μανώλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ)

Γραμματέας: Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ).

Όλοι έλαβαν από 19 θετικές ψήφους ενώ υπήρξαν και 6 «λευκά», ψηφοδέλτια.

Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Σαράκης. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι «η μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».