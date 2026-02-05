ΣΕΒΤ: Προκήρυξη 16ου εθνικού διαγωνισμού ECOTROPHELIA 2026

Τον Εθνικό Διαγωνισμό Οικολογικών-Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής, ECOTROPHELIA 2026 προκήρυξε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση-θεσμός που διεξάγεται για 16η συνεχή χρονιά, αναδεικνύει τη δημιουργικότητα των φοιτητών που ασχολούνται με την επιστήμη των τροφίμων και φέρνει στο προσκήνιο τη νέα γενιά της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών της Ελλάδας.

Ο ΣΕΒΤ προσκαλεί προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα διατροφής με οικολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα παρουσιαστούν και θα τεθούν σε γευστική δοκιμή από την εθνική κριτική επιτροπή.

Εφέτος οι συμμετέχοντες διεκδικούν πέντε χρηματικά έπαθλα και ένα τιμητικό βραβείο:

Χρυσό βραβείο, με χρηματικό έπαθλο αξίας 1.500Euro

Αργυρό βραβείο, με χρηματικό έπαθλο αξίας 1.200Euro

Χάλκινο βραβείο, με χρηματικό έπαθλο αξίας 1.000Euro

Bραβείο καλύτερης παρουσίασης, με χρηματικό έπαθλο αξίας 800Euro

Βραβείο καλύτερου πλάνου μάρκετινγκ & εμπορίας, με χρηματικό έπαθλο αξίας 800Euro

Αυτή τη χρονιά, θα απονεμηθεί επιπλέον, το τιμητικό βραβείο« LIKE-A-PRO» σε προϊόν που αξιοποιεί εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών ως μια καινοτόμο, ασφαλή, θρεπτική και περιβαλλοντικά φιλική επιλογή, στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΣΕΒΤ στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο LIKE-A-PRO και της διαχρονικής του στήριξης στην προώθηση βιώσιμων και σύγχρονων πρακτικών.

Η υποβολή των προτάσεων στον εθνικό διαγωνισμό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι:

Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 (έως 22:00): Υποβολή Φόρμας Συμμετοχής

Τετάρτη 20 Μαΐου 2026: Υποβολή Αναλυτικού Τεχνικού Φακέλου.

Περισσότερες πληροφορίες, τα έγγραφα και τον κανονισμό του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ.

Ο διαγωνισμός και η τελετή βράβευσης των νικητών θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, την Τετάρτη 1η και Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026.

Όπως κάθε χρόνο, η ομάδα που θα αναδειχθεί πρώτη στον Εθνικό Διαγωνισμό θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό ECOTROPHELIA, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 18 & 19 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης SIAL στο Παρίσι.

Επιπλέον, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των συμμετεχόντων, οι ομάδες θα παρακολουθήσουν το εξειδικευμένο σεμινάριο επιχειρηματικότητας από το EIΤ Food. Το σεμινάριο παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για τη βελτίωση των παρουσιάσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας.