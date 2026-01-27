Βρέθηκαν αντισώματα του ιού της γρίπης των πτηνών σε αγελάδα στην Ολλανδία

Αντισώματα κατά του ιού της γρίπης των πτηνών ανιχνεύθηκαν σε μια γαλακτοπαραγωγική αγελάδα στον δήμο Noardeast-Fryslân (επαρχία της Φρίσλαντ) στην Ολλανδία. Αν και είναι το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών σε αγελάδες εκτός ΗΠΑ, εν τούτοις δεν υπάρχουν ενδείξεις ενεργού μετάδοσης του ιού μεταξύ των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων της φάρμας. Το ολλανδικό Υπουργείο Γεωργίας δήλωσε, επίσης, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών σε άλλες γαλακτοπαραγωγικές φάρμες.

Στις 24 Δεκεμβρίου 2025, η Ολλανδική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων (NVWA) έλαβε αναφορά για δύο «ύποπτες» γάτες. Μία από τις γάτες βρέθηκε θετική στη γρίπη των πτηνών και πέθανε δύο ημέρες αργότερα. Μετά από αυτήν την αναφορά, η NVWA διεξήγαγε ιχνηλάτηση πηγής και επαφών. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η γάτα προερχόταν από γαλακτοκομική φάρμα.

Δεν βρέθηκε ενεργός ιός στο κοπάδι

Στις 15 Ιανουαρίου, εξετάστηκε ένα δείγμα γαλακτοπαραγωγών αγελάδων από την εν λόγω φάρμα. Εκείνη την περίοδο, κανένα από τα ζώα δεν ήταν άρρωστο. Η ανάλυση των δειγμάτων γάλακτος από το Wageningen Bioveterinary Research αποκάλυψε ότι δεν ανιχνεύθηκε ενεργός ιός. Ελέγχθηκε επίσης η παρουσία αντισωμάτων, τα οποία βρέθηκαν στα δείγματα γάλακτος μιας αγελάδας. Αυτό υποδηλώνει προηγούμενη μόλυνση της εν λόγω αγελάδας με τον ιό.

Η Ολλανδική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων (NVWA) επισκέφθηκε ξανά τη φάρμα στις 22 Ιανουαρίου. Ελήφθησαν δείγματα αίματος και γάλακτος από όλα τα παρόντα βοοειδή. Οι δεύτερες εξετάσεις έδειξαν ότι δεν ανιχνεύθηκε ιός της γρίπης των πτηνών στη φάρμα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αντισωμάτων αναμένονται σύντομα. Θα αποκαλύψουν εάν άλλα ζώα έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό.

Πηγή: gefluegelnews.de