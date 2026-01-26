Μπλόκα με φορτηγά στα σύνορα τεσσάρων χωρών των Δ. Βαλκανίων

Οι μεταφορείς από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησαν στις 12:00 η ώρα το μεσημέρι τον αποκλεισμό, με φορτηγά, των τερματικών σταθμών εμπορευματικών μεταφορών στις συνοριακές διελεύσεις με χώρες της ζώνης Σένγκεν και άλλες γειτονικές χώρες.

Με τον τρόπο αυτό εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενώσεις μεταφορέων αυτών των τεσσάρων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων απαιτούν να εξαιρεθούν οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών από τον κανονισμό που επιτρέπει την παραμονή τους στη ζώνη Σένγκεν για μέγιστο διάστημα 90 ημερών το εξάμηνο.

Εκφράζουν επίσης την έντονη δυσαρέσκειά τους για την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισόδου σε χώρες της ΕΕ επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες είναι πλέον περίπλοκές και χρονοβόρες.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EES), που καταγράφει την είσοδο και έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών χρησιμοποιώντας βιομετρικά στοιχεία αντί για σφράγιση διαβατηρίων, άρχισε να εφαρμόζεται στις 12 Οκτωβρίου 2025 σταδιακά και η πλήρης εφαρμογή του θα γίνει από τις 10 Απριλίου 2026.

Οι μεταφορείς προτείνουν να προγραμματιστεί μία συνάντηση με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση.

Μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος οι επαγγελματίες οδηγοί προτείνουν να αντιμετωπίζονται ως διασυνοριακοί εργαζόμενοι και να τους επιτρέπεται μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή στη ζώνη Σένγκεν.

Ο αποκλεισμός των συνοριακών διαβάσεων, όπως ανακοινώθηκε, αφορά μόνο τους τερματικούς σταθμούς εμπορευμάτων και όχι τη διέλευση πολιτών. Αναφέρθηκε επίσης ότι από τα μπλόκα θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, ζώντα ζώα, φαρμακευτικό υλικό, ιατρικό εξοπλισμό και στρατιωτικό υλικό.

Εκπρόσωποι των ενώσεων μεταφορέων ανακοίνωσαν ότι οι αποκλεισμοί θα διαρκέσουν επτά ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ