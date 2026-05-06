Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο «Corsage C» βόρεια της Άνδρου – Επιχείρηση αντιρρύπανσης σε εξέλιξη

βόρεια της ‘Ανδρου, μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου «Corsage C», σημαίας Βανουάτου, ενώ τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Οι Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων από το βυθισμένο πλοίο.

Στο σημείο μετέβησαν ήδη δύο ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από το λιμάνι της Ραφήνας, ενώ ακόμη δύο περιπολικά σκάφη του Λ.Σ. μεταφέρουν εξοπλισμό αντιμετώπισης θαλάσσιας αντιρρύπανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανάπτυξης πλωτού φράγματος γύρω από την περιοχή της βύθισης, καθώς και η τοποθέτηση απορροφητικών υλικών, προκειμένου να περιοριστεί κάθε ενδεχόμενο περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Το φορτηγό πλοίο είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια της ‘Ανδρου, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από τις λιμενικές Αρχές.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα το πλοίο να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά εννέα μέλη πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν με επιτυχία και είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για οκτώ Τούρκους υπηκόους και έναν υπήκοο Αζερμπαϊτζάν.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ