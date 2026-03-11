Winelink: Ο ψηφιακός κόμβος που ενώνει τον κόσμο του κρασιού

Ως ένας ενιαίος ψηφιακός κόμβος που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα σε παραγωγούς, επαγγελματίες και τελικούς καταναλωτές φιλοδοξεί να λειτουργήσει το Winelink, μία επιχειρηματική ιδέα η οποία ήταν ανάμεσα σε εκείνες που παρουσιάστηκαν στον Διαγωνισμό Καινοτομίας του GrowHive του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι Μούρτζης Ιωάννης, Γέρμαν Μάριος, Βατσάκης Παναγιώτης και Enis Κάντριου, απαντώντας στην ανάγκη για διαφάνεια, ευκολία και άμεση διασύνδεση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και περιττούς μεσάζοντες, επιχειρούν μέσω της πλατφόρμας να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα γύρω από το κρασί. Από την παρουσίαση και προώθηση προϊόντων μέχρι την εξ αποστάσεως αγορά και τα συστήματα επιβράβευσης, το Winelink προτείνει ένα νέο μοντέλο εμπειρίας και συνεργασίας στην αγορά οίνου, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση του καταναλωτή και του επαγγελματία με τον ίδιο τον παραγωγό.

Ποια ανάγκη της αγοράς οίνου ήρθε να καλύψει το Winelink και πως λειτουργεί;

Το Winelink δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην αγορά οίνου: την έλλειψη μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που να συνδέει HORECA, οινοποιεία, παραγωγούς και καταναλωτές σε ένα κοινό οικοσύστημα. Σήμερα, η πρόσβαση σε ποιοτικά κρασιά είναι συχνά κατακερματισμένη, ενώ η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών γίνεται με χρονοβόρες και παραδοσιακές διαδικασίες.

Το Winelink λειτουργεί ως ένας ψηφιακός κόμβος όπου:

• τα οινοποιεία και οι παραγωγοί παρουσιάζουν τα προϊόντα τους,

• οι επαγγελματίες του HORECA βρίσκουν αξιόπιστους συνεργάτες,

• οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε κρασιά υψηλής ποιότητας,

• όλες οι συναλλαγές και οι επικοινωνίες γίνονται εξ αποστάσεως, εύκολα και άμεσα.

Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα καλύπτει την ανάγκη για διαφάνεια, ευκολία, άμεση πρόσβαση και ποιοτική επιλογή σε όλο το φάσμα της αγοράς οίνου.

Πώς προέκυψε η ιδέα για μια πιο άμεση και εναλλακτική σύνδεση οινοποιείων και καταναλωτών;

Η ιδέα γεννήθηκε από την παρατήρηση ότι ο κλάδος του κρασιού, παρότι δυναμικός και με υψηλό επίπεδο παραγωγής, δεν διαθέτει έναν σύγχρονο τρόπο διασύνδεσης όλων των εμπλεκομένων. Τα οινοποιεία δυσκολεύονται να προσεγγίσουν νέους πελάτες, οι επαγγελματίες HORECA χρειάζονται αξιόπιστες και άμεσες λύσεις προμήθειας, ενώ οι καταναλωτές συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά κρασιά πέρα από τα συνηθισμένα κανάλια.

Η ανάγκη για μια εναλλακτική, ψηφιακή και άμεση σύνδεση οδήγησε στη δημιουργία του Winelink: μιας πλατφόρμας που αξιοποιεί την τεχνολογία για να φέρει πιο κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες και καταναλωτές, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και χωρίς μεσάζοντες.

Με ποιους τρόπους συνδέονται τα οινοποιεία και οι καταναλωτές και πως ενισχύεται η απευθείας σχέση τους μέσω της πλατφόρμας;

Το Winelink ενισχύει τη διασύνδεση μέσα από ένα σύνολο λειτουργιών που εξυπηρετούν κάθε ομάδα:

Για οινοποιεία & παραγωγούς

• Δημιουργία ψηφιακού προφίλ με πλήρη παρουσίαση των κρασιών.

• Άμεση πρόσβαση σε επαγγελματίες HORECA και τελικούς καταναλωτές.

• Δυνατότητα προώθησης νέων προϊόντων και προσφορών.

Για HORECA

• Πρόσβαση σε ποιοτικά κρασιά από όλη τη χώρα.

• Εύκολη σύγκριση τιμών, ποικιλιών και συνεργασιών.

• Απευθείας επικοινωνία με παραγωγούς χωρίς μεσολάβηση.

Για καταναλωτές

• Επιλογή κρασιών ανάλογα με το budget και τις προτιμήσεις τους.

• Αγορά εξ αποστάσεως χωρίς φυσική παρουσία.

• Συλλογή πόντων και κουπονιών σε κάθε αγορά, ανεξαρτήτως τιμής ή μάρκας.

Η πλατφόρμα ενισχύει την απευθείας σχέση μέσα από διαφάνεια, άμεση επικοινωνία και ένα σύστημα επιβράβευσης που ενθαρρύνει τη διαρκή αλληλεπίδραση.

Πώς αλλάζει το Winelink την εμπειρία επιλογής και κατανάλωσης κρασιού και γιατί κάποιος να το χρησιμοποιήσει;

Το Winelink μεταμορφώνει την εμπειρία επιλογής κρασιού, προσφέροντας:

• Εξατομικευμένες προτάσεις ανάλογα με το προφίλ του χρήστη.

• Πρόσβαση σε κρασιά υψηλής ποιότητας που δεν βρίσκονται εύκολα στην αγορά.

• Αγορές από το σπίτι, χωρίς μετακινήσεις και χωρίς περιορισμούς.

• Σύστημα επιβράβευσης με πόντους και κουπόνια σε κάθε αγορά.

• Διαφάνεια στις τιμές και στις πληροφορίες των προϊόντων.

Για τον καταναλωτή, το Winelink είναι ένας εύκολος τρόπος να ανακαλύψει νέα κρασιά και να υποστηρίξει απευθείας τους παραγωγούς. Για το HORECA, αποτελεί ένα εργαλείο εξοικονόμησης χρόνου και βελτίωσης της προμήθειας. Για τα οινοποιεία, είναι μια νέα ψηφιακή «βιτρίνα» που ανοίγει δρόμους σε νέες αγορές

Σε τι στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται αυτή τη στιγμή η επιχειρηματική σας ιδέα και ποια είναι τα επόμενα βήματα εξέλιξης;

• Η ομάδα πρέπει να ολοκληρώσει την τεχνική υποδομή ώστε η πλατφόρμα να είναι εύχρηστη και πλήρως λειτουργική.

• Ξεκινούν συνεργασίες με οινοποιεία και παραγωγούς για να δημιουργηθεί μια ισχυρή αρχική βάση προϊόντων.

• Προβλέπεται πιλοτική λειτουργία με περιορισμένο αριθμό συνεργατών για δοκιμές και βελτιώσεις.

• Συλλέγεται ανατροφοδότηση από επαγγελματίες HORECA και καταναλωτές για προσαρμογές πριν το επίσημο λανσάρισμα.

• Στόχος είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος που ενώνει παραγωγούς, επαγγελματίες και καταναλωτές, με ανταμοιβές και εύκολη πρόσβαση σε ποιοτικά κρασιά εξ αποστάσεως.