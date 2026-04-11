Πορτογαλία: Δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας AKIS για τη διασύνδεση γνώσης και καινοτομίας

Η Πορτογαλία φαίνεται να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της οργάνωσης και αξιοποίησης της αγροτικής γνώσης, μέσα από τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας AKIS, ενός εργαλείου που φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και αγροτικής πράξης.

Η Πορτογαλική Πλατφόρμα AKIS, που τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2025 από το Εθνικό Δίκτυο ΚΑΠ υπό την ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας, έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 2.000 χρήστες – αγρότες, συμβούλους, ερευνητές και φορείς υποστήριξης της καινοτομίας. Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για μια βάση δεδομένων. Πρόκειται για ένα δυναμικό ψηφιακό οικοσύστημα, που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο, με τον οποίο η γνώση κυκλοφορεί και αξιοποιείται στον αγροτικό τομέα.

Όπως εξηγεί η Maria Custódia Correia από το Εθνικό Δίκτυο ΚΑΠ της Πορτογαλίας, η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένας «ζωντανός» κόμβος συνεργασίας, ενισχύοντας τη διάχυση της γνώσης και τη διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενεργής ψηφιακής κοινότητας, που θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.