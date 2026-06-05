Ξαναβγήκαν τα τρακτέρ των Θεσσαλών στους δρόμους, λόγω των ελλιπών πληρωμών από την ΑΑΔΕ

Όταν αποχωρούσαν οι αγρότες από τα μπλόκα του Ιανουαρίου, μετά από 55 μέρες στους δρόμους, δήλωναν με νόημα ότι «αν η κυβέρνηση δεν υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, τότε θα τους ξαναβρεί μπροστά της». Το μήνυμα αυτό μετουσιώθηκε σε πράξη και την Τρίτη (2/6), οι Θεσσαλοί αγρότες ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση των Ενωτικών Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί του δήμου Κιλελέρ συγκεντρώθηκαν στην ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου στον κόμβο Πλατυκάμπου, οι αγρότες του Τυρνάβου στην Εθνική οδό Λάρισας-Κοζάνης, στη γέφυρα της πόλης και οι παραγωγοί των Φαρσάλων στο κέντρο της πόλης.

Όπως ανέφεραν οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες, «αν μέχρι τέλος Ιουνίου, που έχουν προγραμματιστεί μία σειρά από πληρωμές, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης αποδειχθούν κενές για μία ακόμη φορά, τότε το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό γι’ αυτήν και το αρμόδιο υπουργείο».

Για κυβερνητική αναλγησία έκανε λόγο ο Σ. Αλειφτήρας

Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος των αγροτών και αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Σωκράτης Αλειφτήρας, έδωσε το στίγμα των προθέσεων του κινήματος, κάνοντας λόγο για ένα πρώτο βήμα σε τοπικό επίπεδο απέναντι στην «κυβερνητική αναλγησία».

«Κάνουμε ένα συμβολικό συλλαλητήριο στα Φάρσαλα, για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι απέναντι στη μη θέληση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει δώσει, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα στον δρόμο, ο οποίος έχει αποδείξει ότι φέρνει αποτελέσματα», τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Έρχονται πανελλαδικές αποφάσεις

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Αλειφτήρας, η γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου το οργανωμένο αγροτικό κίνημα να λάβει συλλογικές αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι αγρότες διεκδικούν μια καλύτερη ζωή στην ύπαιθρο και έναν βιώσιμο πρωτογενή τομέα, ζητώντας την άμεση καταβολή των χρημάτων που τους οφείλονται. Παράλληλα, απαιτούν τη σύνδεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με την πραγματική παραγωγή, ώστε τα χρήματα να καταλήγουν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν και στους κτηνοτρόφους.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ στο ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσεων, καταγγέλλοντας ότι το κύκλωμα εξακολουθεί να υφίσταται με την ανοχή του πολιτικού συστήματος. «Κάποιοι παίρνουν χρήματα που δεν δικαιούνται. Ζητάμε να βρεθούν οι υπαίτιοι, να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον αφανισμό του αγροτικού κόσμου, επικαλούμενος αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτά, μόνο το 2025 έφυγαν από το επάγγελμα 75.000 αγρότες, στην πλειονότητά τους νέα παιδιά. «Ο αγροτικός κόσμος είναι αγανακτισμένος και απελπισμένος. Το κίνημα προσπαθεί να βρει μια αχτίδα αισιοδοξίας για αυτά τα νέα παιδιά, ώστε να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να συνεχίσουν να παράγουν ποιοτικά και ελληνικά φτηνά προϊόντα για όλους», σημείωσε.

Διαμαρτυρία έξω από το δικαστικό μέγαρο της Καρδίτσας

Στην Καρδίτσα δυναμικό παρών έδωσαν την περασμένη Παρασκευή μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, καθώς και πολίτες από άλλους κοινωνικούς φορείς έξω από το δικαστικό μέγαρο της πόλης προς υποστήριξη και συμπαράσταση των αγροτών που διώκονται ποινικά ύστερα από πρόσφατες και παλαιότερες κινητοποιήσεις, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η άδικη αυτή, όπως τη χαρακτηρίζουν, διαδικασία μια για πάντα.

Πάγιο αίτημα αποτελεί το να μην οδηγούνται σε δίκες και χωρίς προανακριτική διαδικασία άνθρωποι που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των αγροτών, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, ο οποίος πρόσθεσε πως η κυβέρνηση, αντί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα, τρομοκρατεί τους αγρότες και στήνει δικαστήρια και δικογραφίες. Παράλληλα, υπογράμμισε πως πρέπει όλες οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους, έτσι ώστε οι αγρότες να επιστρέψουν στα χωράφια τους και να διαφυλάξουν την ποιότητα και βιωσιμότητα της ελληνικής υπαίθρου, αντί να οδηγούνται σε απολογίες και διώξεις.

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας εισήλθε στο δικαστικό μέγαρο, όπου και παρέδωσε προς τις αρμόδιες αρχές υπόμνημα με όλα τα παραπάνω αιτήματα, ολοκληρώνοντας έτσι την κινητοποίησή τους.