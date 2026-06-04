Χαλαζόπτωση σε περιοχές της Ημαθίας

Χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/06) σε περιοχές της Ημαθίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους αγρότες, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξης.

Τα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν αιφνιδιαστικά και με ιδιαίτερη ένταση, πλήττοντας κυρίως την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα την ενότητα Αντιγονιδών (Κεφαλοχώρι, Επισκοπή, Καβάσιλα), όπου η χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε από βροχόπτωση.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στον Δήμο Νάουσας (Στενήμαχος), με επίκεντρο την περιοχή των Ανθεμίων (Κοπανός, Μονόσπιτα), όπου το χαλάζι έπληξε χωράφια και κατοικημένες περιοχές, αφήνοντας πίσω του ζημιές.

Πηγή pliroforiodotis.gr