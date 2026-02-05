Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026: Η πόλη που δεν σταματά να γιορτάζει

Βιτρίνα της περιοχής, θεσμό για τον οποίο είναι περήφανοι καθώς φέρνει την πόλη στο προσκήνιο, χαρακτήρισε το Καρναβάλι 2026 ο δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε τη Δευτέρα στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα, όπου έγινε η παρουσίαση των «Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026».

Το κεντρικό σύνθημα φέτος είναι το «ΞΑΝΘΗ RELOADED– Η πόλη που δεν σταματά να γιορτάζει», περνώντας το μήνυμα ενός πολυετούς πετυχημένου θεσμού που αγκαλιάστηκε από άτομα όλων των ηλικιών, ειδικά νέους.

«Η Ξάνθη μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από ένα φεστιβάλ. Φημίζεται για τη φύση, τη φιλοξενία της και την Παλιά Πόλη, έναν από τους μεγαλύτερους κατοικήσιμους προστατευόμενους οικισμούς της Ελλάδας» σημείωσε ο δήμαρχος, δίνοντας έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της πόλης, δη τους εθελοντές που μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους στηρίζουν ένα όραμα επί 61 χρόνια.

Για την εβδομάδα της Λαογραφίας, μίλησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Μιχάλης Τσέπελης εξηγώντας πως χωρίζεται στις ενότητες λαογραφία, οικογένεια και καρναβάλι. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν σχήματα που υπηρετούν την παράδοση, ταυτόχρονα όμως αγαπούν οι νέοι. Επεσήμανε ότι μετά τον covid «η νεολαία ήρθε κοντά στην παράδοση και τη λαογραφία». Στην ενότητα «οικογένεια» διοργανώνουν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Ελευθερίας, το «Γαϊτανάκι», με τη συμμετοχή μαθητών της πρωτοβάθμιας και παιδιών των παιδικών σταθμών, που μαζί με γονείς, εκπαιδευτικούς και μέλη συλλόγων χορεύουν με τα γαϊτανάκια. Την επόμενη Κυριακή θα γίνει η παιδική καρναβαλική παρέλαση στις 12:00.

Παρέλαση ονομάτων

Τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, θα παρουσιάσει ο ηθοποιός Ηλίας Μελέτης την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 13:30. Η βασίλισσα του Καρναβαλιού είναι η Ειρήνη Παπαδοπούλου, ενώ στα ονόματα καλλιτεχνών περιλαμβάνονται οι: Stavento, Daphne Lawrence, Πάνος Βλάχος, Μαρίνα Σάττι, Κατερίνα Λιόλιου.

Ο Ηλίας Μελέτης σχολίασε ότι το Καρναβάλι της Ξάνθης είναι «μια ευκαιρία για χαρά, ψυχαγωγία, μάθημα ιστορίας και παράδοσης, ένας ωραίος δούρειος ίππος για τη νεολαία που έχει κάπως αποστασιοποιηθεί από την παράδοση και τις ρίζες μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων είναι στον virtual κόσμο των social media» είπε.

Το Καρναβάλι ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 18:00, στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου με «Το κάψιμο του Τζάρου», έθιμο που έχει τις ρίζες του στην Ανατολική Θράκη: ο «Τζάρος» ήταν ένα ανθρώπινο ομοίωμα, που τοποθετούσαν σε σωρό από πουρνάρια και το έκαιγαν σε κεντρικό σημείο ή ύψωμα την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, για να μην έχουν το καλοκαίρι ψύλλους.

Την Καθαρά Δευτέρα τα φώτα πέφτουν στη Σταυρούπολη, όπου στις 11:00, αναβιώνει στην πλατεία το έθιμο της «Καμήλας». Κάτοικοι και επισκέπτες, μεταμφιεσμένοι, συμμετέχουν σε μια παρέλαση με οδηγό ένα ομοίωμα καμήλας και έναν ενήλικο που παριστάνει τον καμηλιέρη. Στις 12:00, στα Κομνηνά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει παραδοσιακό γλέντι, συνοδεία ποντιακής λύρας και φυσικά άφθονου κρασιού, φασολάδας και χαλβά.