Ξεκινά η αποκατάσταση του ιστορικού Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Πτολεμαΐδας

Σε ένα σημαντικό έργο με ιδιαίτερο βάρος για την αγροτική ταυτότητα της περιοχής προχωρά ο Δήμος Εορδαίας. Πρόκειται για την αποκατάσταση του ιστορικού Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Πτολεμαΐδας, ενός κτιρίου που για δεκαετίες υπήρξε σημείο αναφοράς για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής.

Με την υπογραφή της σύμβασης και προϋπολογισμό άνω των 378.000 ευρώ, ξεκινά άμεσα η αναβάθμιση ενός μνημείου που συνδέεται άρρηκτα με την τοπική παραγωγή και την επιστημονική έρευνα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Εορδαίας, Νικόλαος Φουρκιώτης, εξηγεί ότι η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Εφορεία Νεότερων Μνημείων, καθώς το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο διατηρητέο. «Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα χωρίς την έγκριση της Εφορίας», σημειώνει.

Το κτίριο, κατασκευασμένο τη δεκαετία του 1930, αποτέλεσε την κατοικία του Σταθμάρχη, αλλά και τον πυρήνα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που στήριξαν την αγροτική παραγωγή της Εορδαίας. Μετά την πυρκαγιά του 2013 και χρόνια εγκατάλειψης, η ανάγκη αποκατάστασης ήταν επιτακτική. «Είναι η είσοδος της πόλης, ένα κτίριο με ιστορία και αρχιτεκτονική αξία. Θέλαμε να το αξιοποιήσουμε και να το αναδείξουμε όπως του αξίζει», σημειώνει ο κ. Φουρκιώτης. Όσο για τη μελλοντική χρήση του χώρου, οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές, με τη δημοτική αρχή να εξετάζει λειτουργίες που θα υπηρετούν την τοπική κοινωνία. «Υπάρχουν σκέψεις για πολιτιστικές δράσεις, εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες. Θα επιλέξουμε την καλύτερη λύση με βάση τις ανάγκες της πόλης», αναφέρει ο κ. Φουρκιώτης, ο οποίος συνδέει το έργο και με τη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα της περιοχής.

«Ο πρωτογενής τομέας παραμένει κρίσιμος για την Εορδαία. Με τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία και την παραγωγή μας, η αγροτική ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για το μέλλον», υπογραμμίζει. Με τις τελευταίες διαδικασίες να ολοκληρώνονται, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, δίνοντας νέα ζωή σε έναν χώρο που σημάδεψε την αγροτική ιστορία της περιοχής.

Το έργο προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε ο ιστορικός Σταθμός Γεωργικής Έρευνας να αποκτήσει ξανά λειτουργικότητα και αισθητική αξία. Σημειώνεται πως ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για την αγροτική ανάπτυξη της Εορδαίας. Η κατασκευή του τοποθετείται στα μέσα της δεκαετίας του 1930 και για πολλά χρόνια λειτούργησε ως κατοικία του προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Σταθμού, αλλά και ως χώρος εργασίας του επιστημονικού προσωπικού που διεξήγαγε έρευνες για τις καλλιέργειες και την αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Το 1986, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, το κτίριο αναγνωρίστηκε ως «έργο τέχνης» και χαρακτηρίστηκε διατηρητέο, λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του αξίας.