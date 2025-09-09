Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πληρωμής για τα Συστήματα Ποιότητας

Έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025 μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις πληρωμής για το 3ο έτος υλοποίησης για τη Δράση 3.1.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας» του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022, το οποίο αφορά το διάστημα από 9/11/2022 έως 8/11/2023.

Για να εξεταστεί το αίτημα πληρωμής, είναι απαραίτητη η υποβολή των εκτυπωμένων και υπογεγραμμένων αιτήσεων μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των αντίστοιχων περιφερειακών ενοτήτων. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή των φυσικών φακέλων είναι δέκα εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής, δηλαδή έως τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σε περίπτωση καθυστερημένης ηλεκτρονικής υποβολής, οι δέκα εργάσιμες ημέρες υπολογίζονται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.

Τι ισχύει για τα βιολογικά

Σύμφωνα με την απόφαση, οι δικαιούχοι της Δράσης 3.1.1, που εντάχθηκαν και στο Υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» δυνάμει της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με αρ. πρωτ. 189/22614/27.1.2022), για το ίδιο είδος πιστοποίησης, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση πληρωμής για το 3ο έτος υλοποίησης, καθώς δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Για το 3ο έτος υλοποίησης, γίνονται αποδεκτά μόνο τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848, συνοδευόμενα από βεβαίωση του ΟΕΠ, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία πραγματοποίησης της εξακρίβωσης (δηλ. η ημερομηνία ελέγχου), η οποία πρέπει να έχει γίνει εντός του έτους υλοποίησης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον η συναλλαγή για την πληρωμή των τιμολογίων έγινε με τραπεζικό μέσο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των τραπεζικών καταθετηρίων ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής.

Επιπλέον, δεδομένης της υποχρέωσης ολοκλήρωσης των πληρωμών για το σύνολο των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2022 μέχρι το τέλος του έτους, το ΥΠΑΑΤ ζητά από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ να προχωρήσουν άμεσα στον έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής, αφού παραλάβουν τον φυσικό φάκελο του αιτήματος πληρωμής και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, να αποστείλουν τους φακέλους πληρωμής μέχρι τις 7/11/2025.