Ξεκίνησε η λειτουργία των απολυμαντικών σταθμών και στην ΠΕ Καρδίτσας

Στο πλαίσιο της προστασίας της κτηνοτροφίας και για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των προβάτων ξεκίνησαν σήμερα νωρίς το πρωί τη λειτουργία τους τέσσερις σταθμοί απολύμανσης οχημάτων στο Νομό Καρδίτσας.

Όλα τα οχήματα που επισκέπτονται ή εξυπηρετούν τις μονάδες αυτές υποχρεούνται να περνούν από απολύμανση.

Μετά την απολύμανση, κάθε όχημα λαμβάνει ειδικό πιστοποιητικό, το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύεται πριν από κάθε είσοδο σε οποιαδήποτε μονάδα.

Η απολύμανση θα είναι υποχρεωτική πριν από κάθε επίσκεψη σε νέα κτηνοτροφική εγκατάσταση. Η ΠΕ Καρδίτσας καλεί τους κτηνοτρόφους, τους μεταφορείς και τους συνεργάτες τους να συμμορφωθούν με τα μέτρα. “Η τήρησή τους είναι απαραίτητη για την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου και της τοπικής οικονομίας. Σας ενημερώνουμε ότι η μη συμμόρφωση θα επιφέρει αυστηρά πρόστιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία“, τονίζει.

Οι τέσσερις σταθμοί είναι:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Θέση: Ραστώνη

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Θέση: Κοιμητήριο Παλαμά

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Θέση: Κλειστό βενζινάδικο ΒΡ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Θέση: Πάρκινγκ Μουζακίου (παράπλευρα στο ποτάμι)

