Ξεκίνησε με ανοιχτές τιμές τις παραλαβές σύσπορου o ΑΣ Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας» με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι παραλαβές σύσπορου βαμβακιού για την χρόνια 2025.

Σύμφωνα με τον Συνεταιρισμό οι παραλαβές γίνονται με ανοιχτή τιμή ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται κάθε μέρα για την τιμή ημέρας που υπάρχει.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΑΣ Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας»:

«Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας» με γνώμονα πάντα το συμφέρον του παραγωγού ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι παραλαβές σύσπορου βαμβακιού για την χρόνια 2025 και εύχεται καλές παραγωγές σε όλους!

Οι παραλαβές γίνονται με ανοιχτή τιμή και κάθε μέρα μπορείτε να ενημερώνεστε από το συνεταιρισμό για την τιμή ημέρας που υπάρχει.

Όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται και για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με το γεωτεχνικό τμήμα του συνεταιρισμού και την κα Καρατοσίδου Χαρούλα στο τηλέφωνο 6978510986».