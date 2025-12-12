ΥΠΑΑΤ: 96 εκατ. ευρώ για μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

Με προϋπολογισμό 96 εκατομμυρίων ευρώ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην προδημοσίευση 1ης πρόσκλησης για την παρέμβαση «Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες» (Π3-70-5.1), στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Η παρέμβαση αυτή έχει στόχο την ενίσχυση των ενεργών γεωργών με αρόσιμες καλλιέργειες και πιο συγκεκριμένα βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα και κινόα προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πρόκειται για μια πιλοτικού χαρακτήρα παρέμβαση, στην οποία η ενίσχυση σχετίζεται με τη διαχείριση των καλλιεργειών και το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

Δικαιούχοι της δράσης θα είναι ενεργοί γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι πληρούν τον ορισμό του ενεργού γεωργού).

Η Παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η προδημοσίευση της πρόσκλησης είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες: www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr