Μέσα Ιουνίου η έναρξη υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 – Στόχος η διαλειτουργικότητα

Σε ένα μήνα από τώρα και συγκεκριμένα στα μέσα Ιουνίου τοποθέτησε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, την έναρξη του ΟΣΔΕ 2026, ενώ παράλληλα έκανε γνωστό ότι από τις 12 Μαΐου και για μια εβδομάδα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα της ΕΑΕ 2025 για διορθώσεις monitoring και επισύναψη δικαιολογητικών και η εφαρμογή Agrisnap-GR για αποστολή νέων φωτογραφιών.

Με στόχο την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, η ΑΑΔΕ – σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Πιτσιλή – προχωρά σε σταδιακές παρεμβάσεις, που θα εξελιχθούν τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η ενίσχυση των διαλειτουργικοτήτων, ώστε να ενσωματώνονται αυτόματα περισσότερα δεδομένα που έως σήμερα απαιτούσαν χειροκίνητη συμπλήρωση. Πρόκειται για μια εξέλιξη που, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμού, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, να βελτιώσει τους ελέγχους και να περιορίσει τις χρόνιες δυσλειτουργίες στη διαχείριση των ενισχύσεων – ζητήματα που έχουν αναδειχθεί επί σειρά ετών από τον αγροτικό χώρο αλλά και από τον ίδιο τον Οργανισμό Πληρωμών.

Περισσότερα δεδομένα

«Ο στόχος μας είναι να κάνουμε την αίτηση όσο πιο απλή γίνεται. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα πάρει δύο ή τρία χρόνια γιατί πρέπει να δούμε κάτι που φτιάξαμε πως δουλεύει. Να επανέλθουμε την επόμενη χρονιά. Πάντως αυτό που δουλεύουμε για να έχουμε φέτος είναι μια σειρά από διαλειτουργικότητες σε δεδομένα που μέχρι πέρσι, επειδή ήταν δεδομένα της ΑΑΔΕ που δεν υπήρχαν στον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να συμπληρωθούν», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 12 Μαΐου ο διοικητής της ΑΑΔΕ. Και πρόσθεσε: «Προσπαθούμε λοιπόν να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα μέσα με διαλειτουργικότητα. Για εμάς το αν θα πάει κάποιος να το κάνει μόνος του (σ.σ. την αίτηση για το ΟΣΔΕ 2026) ή με οποιαδήποτε βοήθεια δεν είναι τόσο σημαντικό. Με ποια έννοια; Ότι εμείς θέλουμε να προσφέρουμε την δυνατότητα σε κάθε επιλογή (…).

Όπως και τώρα θεωρητικά μπορούσε κάποιος να κάνει αίτηση μόνος του, απλά ήταν αρκετά σύνθετη. Θέλουμε να την κάνουμε όλο και πιο εύκολη. Αν κάποιος θέλει να την κάνει μόνος του, αν θέλει να κάποιος να ζητήσει την βοήθεια κάποιου ειδικού να μπορεί να την κάνει. Δεν είναι για εμάς αυτό το ζήτημα. Άλλα είναι τα θέματα. Είναι τι ρόλο έχει ο καθένας στο σύστημα και τι ευθύνη έχει όταν ενεργεί για λογαριασμό κάποιου άλλου. Και γι΄αυτά συζητάμε πολύ στενά με τον υπουργό, πώς θα περάσουμε σε μια επόμενη ημέρα διαφάνειας».

Νέο myDATA 2.0 – Taxonomy

Επίσης εντός του 2026 σχεδιάζεται επίσης η εφαρμογή του myDATA 2.0 – Taxonomy για γάλα, κρέας, μέλι, λάδι και πατάτες, η διαλειτουργικότητα των μητρώων ΑΑΔΕ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για monitoring και παρακολούθηση ζώων.

Αλλαγή εν κινήσει

Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί «στρατηγική μεταρρύθμιση για την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός ΑΑΤ, Μαργαρίτης Σχοινάς, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη περνά μέσα από τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγροτικών πληρωμών. Όπως σημείωσε, η αλλαγή αυτή δεν είναι εύκολη, καθώς υλοποιείται «εν κινήσει», χωρίς να διακοπεί η ροή των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς. «Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν μεγάλες αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι, όπως αποδείχθηκε με τις προηγούμενες πληρωμές, έτσι και με τις φετινές, ο στόχος είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Το μήνυμα της κυβέρνησης, όπως είπε ο ίδιος, είναι σαφές: «Και οι έλεγχοι θα γίνουν και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε». Παράλληλα, τόνισε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί ένα «κοινωνικό συμβόλαιο με κανόνες», στο οποίο πρέπει να προστατεύονται οι πραγματικοί δικαιούχοι. «Το πάρτι τελείωσε για τους επιτήδειους» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάνοντας παράλληλα «ρήξη με όσα μας κρατούσαν πίσω». Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι το Action Plan 2 θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος.