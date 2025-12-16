ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΥΠΑΑΤ: Σήμερα 208,6 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους για εξόφληση Βασικής, 142,9 εκατ. για Αναδιανεμητική και 14.9 εκατ. στους Νέους

16/12/2025
8' διάβασμα
ypaat-simera-2086-ekat-evro-se-482-853-dikaiouchous-gia-exoflisi-vasikis-1429-ekat-gia-anadianemitiki-kai-14-9-ekat-stous-neous-351270

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ ανακοινώνουν επιπλέον πληρωμές 487,9  εκατ. ευρώ που καταβάλλονται σήμερα σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους. Επομένως οι καταβολές που έχουν γίνει στους αγρότες από την 1 Ιανουαρίου 2025  μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 3,2 δις ευρω και μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Πληρωμές προς αγρότες από 1/1 έως 16/12:

Πληρωμές

Ποσό (δις. ευρώ)

Μέχρι 16/12

3,2

Μέχρι 31/12

0,6

Σύνολο

3,8

Πληρωμές 2024: 3,1

 Αναλυτικότερα σήμερα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ οι ακόλουθες πληρωμές:

  1. 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους*. Υπενθυμίζουμε ότι για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης είχαν καταβληθεί 363,4 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχος. Επομένως η συνολική καταβολή για τη Βασική Ενίσχυση του 2025 ανέρχεται στο ποσό των 572 εκατ. ευρώ.
  2. 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους* για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης της μοναδιαίας τιμής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού και να ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τα όρια.
  3. 9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους* για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Αφορά «παλαιούς» δικαιούχους του καθεστώτος με έτος ένταξης 2021-2024. Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του επιπέδου εκπαίδευσης των 14.395 εν δυνάμει νέων δικαιούχων, θα ενταχθούν και θα πληρωθούν το αργότερο έως 30.06.2026 όσοι από αυτούς κριθούν επιλέξιμοι.
  4. 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους* καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ, ως προκαταβολή 75% της αξίας των πορισμάτων για ζημιές του έτους 2025. Η καταβολή γίνεται σε εφαρμογή του νόμου 5261/2025, τον οποίο ψήφισε η Κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε χθες 15η Δεκεμβρίου 2025.

Υπογραμμίζεται ότι στην καταβολή της εξόφλησης για τη Βασική Ενίσχυση περιλαμβάνεται τμήμα της συμπληρωματικής κατανομής σε κτηνοτρόφους που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομης, ενώ πληρούσαν τα τεκμήρια (γάλα – κρέας – ζωοτροφές).  

* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών. Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν  ισοδυναμεί με ΑΦΜ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2025

 Πληρωμές έως 24/11/2025:

 

Ποσά (εκ. ευρώ)

Αριθμός δικαιούχων*

Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι

869,7

 

Συμπληρωματική αναδιανεμητική
εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

11,2

69.197

Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

3,6

20.255

Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον

400,1

577.228

Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη

269,2

210.601

Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου

11

40.935

Πράσινη ενίσχυση

0,5

716

Νέοι γεωργοί

0,01

47

Λοιπές άμεσες ενισχύσεις

0,65

690

Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς

6,5

589

Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον

13,2

21.266

Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη

118

50.378

Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου

5

5.265

Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

29

78.424

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης

1,7

1.122

Επενδυτικά Πυλώνα Ι

48

 

Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς

48

7.724

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

706,8

 

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

0,23

282

M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

30,8

22.141

M11 – Βιολογική γεωργία

11,3

23.187

M11 – Βιολογική κτηνοτροφία

3,2

2.251

M01 – Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

12,5

1

M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

19,6

60

M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

0,19

947

M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

420,1

5.712

M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

4,1

285

M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

0,05

12

M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

0,05

1

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

16

46

M16 – Συνεργασία

27,5

577

M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER

150,5

1.923

M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών

7,8

238

ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας IΙ – Παρέμβαση 3-71

2,9

33.617

Ενισχύσεις Υπουργείου Οικονομικών

353

 

Ευλογιά Πανώλη

93

 

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

144

 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

56

 

Λοιπές

60

 

Σύνολο

1977,5

 

 Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:

 

Ποσά (εκ. ευρώ)

Αριθμός δικαιούχων*

Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι

373

 

Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης

363

471.883

Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη

10

36.812

Επενδυτικά Πυλώνα Ι

0,1

 

Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς       

0,1

60

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

122,6

 

M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

1

4

M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

0,02

100

M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

28,2

369

M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

0,5

32

M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

0,05

1

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

0,3

2

M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

43,3

11.273

M16 – Συνεργασία

1,8

144

M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER

11,2

182

M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών

0,1

25

ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-70

32,8

14.900

ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-71

2,9

33.617

Σύνολο

496,2

 

 Πληρωμές 8-15/12

 

Ποσά (εκ. ευρώ)

Αριθμός δικαιούχων*

Μέτρο 23

157,5

131.444

Επενδυτικά Πυλώνα Ι

0,4

 

Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς       

0,4

227

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

66,9

 

Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024

23,6

15.162

M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

4,2

11

M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

0,002

12

M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

33,2

793

M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

0,25

17

M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

0,47

2

M16 – Συνεργασία

3,3

135

M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER

1,9

41

Αγροτική ανάπτυξη – Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ

22,8

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-70-1.5 –
Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

18

1.050

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-94  – Τεχνική Βοήθεια ΣΣΚΑΠ

4,8

2

Σύνολο

247,2

 

Πληρωμές 16/12

 

Ποσά (εκ. ευρώ)

Αριθμός δικαιούχων*

Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι

351,5

 

Εξόφληση βασικής ενίσχυσης

208,6

482.853

Αναδιανεμητική ενίσχυση

142,9

285.214

Αγροτική ανάπτυξη – Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ

14,9

 

Ενίσχυση νέων γεωργών

14,9

33.473

ΕΛΓΑ

121,5

 

Αποζημίωση ΕΛΓΑ

121,5

               27.605

Σύνολο

487,9

 

 * Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών. Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν  ισοδυναμεί με ΑΦΜ

Δείτε Επίσης
ypaat-simera-2086-ekat-evro-se-482-853-dikaiouchous-gia-exoflisi-vasikis-1429-ekat-gia-anadianemitiki-kai-14-9-ekat-stous-neous-369491

Σήμερα η πληρωμή 490 εκατ. ευρώ για εξόφληση Βασικής, Αναδιανεμητικής, Νέους Γεωργούς και ΕΛΓΑ

Για σήμερα, 16/12,  έχει προγραμματιστεί η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης. Παράλληλα, σύμφωνα με το ypaithros.gr, στο ίδιο πακέτο πληρωμών αναμένεται να «τρέξουν» η Αναδιανεμητική Ενίσχυση και η ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας. Αναλυτικά, οι επερχόμενες πληρωμές: ✱ Βασική Ενίσχυση – Εξόφληση 30%: Το ποσό ανέρχεται σε 204 εκατ. ευρώ. Η  εξόφληση της βασικής 2025 αφορά […]

16/12/2025 6' διάβασμα

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
ενισχύσεις / πληρωμές