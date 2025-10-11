Διεθνές Forum Δημοσιογραφίας του iMEdD: Η δημοσιογραφική ηθική και νοημοσύνη απέναντι στην τεχνητή και την παραπληροφόρηση

Επηρεάζει ο Τραμπ την υγεία του πλανήτη, υπάρχει πρόθεση στην παραπληροφόρηση, γιατί αργήσαμε να ασχοληθούμε με την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, μπορούν δημοσιογράφοι διαφορετικών χωρών να συνεργαστούν και να προχωρήσουν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, πώς φτάσαμε να δολοφονηθεί ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν ορισμένα από τα εκατοντάδες ερωτήματα που τέθηκαν και απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριήμερου Διεθνούς Forum Δημοσιογραφίας του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD για το 2025, που φιλοξενήθηκε το διάστημα 25 με 27 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σταχυολογήσαμε κάποιες παρουσιάσεις- εργαστήρια, που είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των εξαιρετικών τοποθετήσεων και αποκαλύψεων που έγιναν στο iMEdD 2025.

Masterclass ερευνητικής δημοσιογραφίας

Ένα εξαιρετικό masterclass ερευνητικής δημοσιογραφίας πραγματοποίησαν η Emilia Diaz-Struck, Εκτελεστική Διευθύντρια στο Global Investigative Journalism Network και ο Foeke Postma, Ανώτερος Ερευνητής και Εκπαιδευτής στο Bellingcat. Η Emilia Diaz-Struck εστίασε στις βασικές αρχές της ερευνητικής δημοσιογραφίας και αναφέρθηκε σε τομείς που γίνεται χρήση αυτής, αναφέροντας ότι κάποια ρεπορτάζ διαρκούν πολλούς μήνες, για παράδειγμα μια έρευνα αναφορικά με μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας. Έδωσε παραδείγματα από διαφορετικές χώρες του κόσμου. Ανέφερε ότι μετά από πολύ ισχυρό σεισμό που έγινε στη Χιλή που επηρέασε και το Σαντιάγκο, αντί να πάνε στον τόπο να μιλήσουν με πληγέντες φωτογράφισαν κτίρια που έπεσαν, εξέτασαν τους οικοδομικούς κανονισμούς και πόσες εταιρίες δεν τήρησαν τον ΓΟΚ και τους κανονισμούς ασφαλείας. Επίσης, μίλησαν με αρχιτέκτονες αποδεικνύοντας ότι δεν θα κατέρρεαν κάποια κτίρια αν ακλουθούσαν τον ΓΟΚ. Στα θέματα ανέφερε την κρυπτοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, τα φάρμακα, την υγεία. Επίσης, θέματα– φακέλους, όπως τα Swiss Leak, Paradise Papers, Pandora Papers, Panama Papers, που υπήρξαν σημείο καμπής στην ερευνητική δημοσιογραφία, καθώς αναπτύχθηκαν περεταίρω εργαλεία συνεργασίας μεταξύ δημοσιογράφων διαφορετικών χωρών.

O Foeke Postma ηγείται της ομάδας για τα περιβαλλοντικά θέματα και παρουσίασε προηγμένες τεχνικές διαδικτυακής έρευνας για δημοσιογράφους. Παρουσίασε μελέτες περίπτωσης, αναδεικνύοντας την αξιοποίηση δεδομένων, εικόνων, ονομάτων, emails και εγγράφων για τον εντοπισμό συσχετισμών και την αποκάλυψη παρατυπιών. Εξήγησε ότι ειδικεύονται στην έρευνα ανοιχτής πηγής και έδωσε παραδείγματα τρόπων εντοπισμού συγκεκριμένων σημείων στον πλανήτη. Παρουσίασε πώς βρίσκουμε πληροφορίες για κάτι τόσο μυστικό όπως τα πυρηνικά, με αναζήτηση σε Wikipedia, ομάδες στο facebook και τη Google. Επίσης, ανέπτυξε ένα παράδειγμα με παράνομο εμπόριο άγριων ζώων. Εντόπισε διασημότητες, όπως ο Memphis Depay, που φωτογραφίζονταν με άγρια ζώα στο Ντουμπάι. Ο δημοσιογράφος δημιούργησε πλαστό λογαριασμό και μπήκε στο δίκτυο κάποιου που κάνει παρόμοιες αναρτήσεις. Βρήκε μέσω φωτογραφίας διαμέρισμα ενοικιαζόμενο στο Ντουμπάι όπου κρατούνται άγρια ζώα. Στην έρευνά του εντόπισε το ίδιο λιοντάρι (από τα μουστάκια του γιατί είναι μοναδικά, κάτι σαν δακτυλικό αποτύπωμα) μέσα από δημόσιες φωτογραφίες. Επιπλέον, έγινε εντοπισμός μαζικής δολοφονίας στη Βεγγάζη και επίσης του χρόνου που συνέβη.

Το «μαύρο» της τεχνητής νοημοσύνης

Την Παρασκευή έγινε μια συναρπαστική παρουσίαση της σκοτεινής πλευράς της τεχνητής νοημοσύνης, πίσω από τη λάμψη. «Κάτω από το Cloud – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Πράξη: Πώς να καλύψετε τον αντίκτυπο των κέντρων δεδομένων που μεταμορφώνουν τον πλανήτη». Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επιχειρούν να αποκτήσουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ ώστε να παραμείνουν μπροστά από την κινέζικη εταιρία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek και άλλους ανταγωνιστές εκτός ΗΠΑ.

H Laís Martins, Ερευνήτρια δημοσιογράφος στην πολύπαθη από data centers Βραζιλία, αναφέρθηκε σε μια προσπάθεια δημιουργίας κέντρου δεδομένων στην πατρίδα της ενώ η κυβέρνηση και εταιρίες κρατούσαν μυστικές τις πληροφορίες. Ρεπορτάζ που υποστηρίχτηκε από το Pulitzer αφορούσε σε γη αυτοχθόνων που δόθηκε για την εγκατάσταση κέντρων, χωρίς να τους ενημερώσουν. «Η χώρα είναι στα πρόθυρα να γίνει κόμβος κέντρου δεδομένων» είπε. Από το ρεπορτάζ της για προσπάθεια δημιουργίας κέντρου του Tic Toc ενημερώθηκαν οι ντόπιοι (Anacé), έμαθαν τι είναι ένα data center, καθώς και τις τεράστιες ποσότητες νερού που απαιτούνται για τη λειτουργία του. Παρουσίασε μία φωτογραφία φορτηγών που μεταφέρουν κομμένα δέντρα, για να κατασκευαστεί στη θέση αυτών ένα κέντρο, ενώ η χώρα μετρά πληγές από πλημμύρες. Για την ενημέρωση της κοινωνίας παρουσίασε έναν έξυπνο τρόπος απόδειξης του ενεργοβόρου χαρακτήρα ενός τέτοιου κέντρου. Αν το κέντρο δεδομένων του Tic Toc ήταν μια πόλη, θα κατανάλωνε την ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει μια πόλη 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων και συγκεκριμένα θα ήταν η έβδομη πόλη στη Βραζιλία.

Ο Pablo Jiménez Arandia, freelancer Ερευνητής Δημοσιογράφος μίλησε για τα ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων έχοντας αφιερώσει χρόνια εργασίας. Μεγάλες αμερικάνικες εταιρίες χτίζουν τεράστιες υποδομές, τα κέντρα δεδομένων νέας γενιάς, που απαιτούν τεράστια υπολογιστική δύναμη, επομένως χρήση πόρων όπως το νερό, για την ψύξη των διακομιστών (servers) που δουλεύουν αδιάκοπα. Το ρεπορτάζ αναδεικνύει την περιβαλλοντική καταστροφή προς χάρη της τεχνητής νοημοσύνης. Τους τελευταίους δέκα μήνες διεξάγει έρευνα για τα κέντρα δεδομένων που χτίστηκαν από τρεις κολοσσούς: Google, Microsoft, Amazon σε Ισπανία, Μεξικό και Χιλή. Δημοσίευσε τα ευρήματα για τη χρήση νερού από τις εταιρίες σε περιοχές με προβλήματα λειψυδρίας, υπογραμμίζοντας ότι επιπλέον χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. «Κάποιες εταιρίες είναι ‘φαντάσματα’, άρα είναι δύσκολο να βρεθούν». Πρόσθεσε ότι στη Χιλή υπάρχουν πολλά κινήματα ακτιβιστικά εναντίον των έργων, με εμβληματικότερη την περίπτωση του Θερίγιος, σημειώνοντας ότι επιλέγονται φτωχές εργατικές περιοχές. Οι κάτοικοί του αντιστάθηκαν στην Google και τη νίκησαν, η εταιρία σταμάτησε το έργο. Έδειξε ακολούθως σχόλιο του πρώην διευθύνοντα της Google, Eric Schmidt: «Η ενεργειακή ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη είναι απεριόριστη. Δε θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους κλιματικούς στόχους. Ας στοιχηματίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα λύσει το πρόβλημα και όχι ότι θα την περιορίσουμε».

H Joanna Kao ηγείται του Δικτύου Λογοδοσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη του Pulitzer Center και αναφέρθηκε σε παγκόσμια έρευνα σχετικά με το τι γνωρίζει το κοινό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Χάρτης καταστροφών στην Ευρώπη

Ο ρεπόρτερ στο CORRECTIV Europe Marius Münstermann και η δημοσιογράφος στο Solomon, Δανάη Μαραγκουδάκη SOLOMON ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το Demolition Atlas Europe — μια συμμετοχική δημοσιογραφική έρευνα, που εστιάζει στις κατεδαφίσεις σε Ελβετία, Γερμανία και Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες άνθρωποι πρόσφεραν δεδομένα για περισσότερους από 3.500 χώρους κατεδάφισης μέσω του Crowd Newsroom, μιας πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα που ανέπτυξε το CORRECTIV. Ανάμεσα στα ζητήματα που ανακύπτουν από τις κατεδαφίσεις είναι και το περιβαλλοντικό. Ο Marius Münstermann είπε ότι στη Γερμανία μετρούν 12.600 κατεδαφισμένα κτίρια ετησίως που αντιστοιχούν σε 7 τόνους σκουπιδιών ανά δευτερόλεπτο. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η αύξηση των ενοικίων συγκαταλέγονται στις πολλαπλές συνέπειες.

Η Δανάη Μαραγκουδάκη ανέφερε για την Αθήνα ότι ο χαρακτήρας της πόλης καθορίζεται από τα κτίριά της. Στην πρωτεύουσα κατεδαφίζονται πολλά κτίρια και αντικαθίστανται από ψηλά που κατασκευάζουν ξένες εταιρίες. Την πενταετία 2019-2025 έγιναν πανελλαδικά 8.000 κατεδαφίσεις. Η φιλοσοφία τους συνίσταται στη συντήρηση και όχι στην κατεδάφιση.

Χάος και διαύγεια

Με επικοινωνιακό και διαδραστικό τρόπο η Felicitas Carrique, Εκτελεστική Διευθύντρια, της News Product Alliance πραγματοποίησε το εργαστήριο «Από το χάος στη διαύγεια: Μετατρέποντας τις προκλήσεις της αίθουσας σύνταξης σε προϊόντα με επίκεντρο το κοινό» για δημοσιογράφους που θέλουν τα ρεπορτάζ τους να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του κοινού. Έθεσε μια σειρά ερωτήσεων όπως «πώς μπορούν να καταναλώσουν την πληροφορία οι άνθρωποι», τονίζοντας πως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι πολύτιμο γι’ αυτούς. Προχώρησε σε ασκήσεις ανά δύο στην κατεύθυνση σκέφτομαι και αισθάνομαι.

Η κραυγή της φωτογραφίας

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου οι συμμετέχοντες είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην έκθεση-προπομπό για την 70ή επέτειο του World Press Photo (1955-2025), την οποία επιμελήθηκε η καλλιτέχνης και φωτογράφος Cristina de Middel. Οι 18 φωτογραφίες ήταν σταθμοί στον τόπο, τον χρόνο και την ιστορία. Υπήρχαν εικόνες δημοσιογράφων από την απόλυτη ηρεμία, όπως «Δυο άλογα σε ένα λιβάδι», στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1964 μέχρι την απόλυτη καταστροφή, όπως οι δυο πρώτες: η φωτογραφία του Georges Mérillon, το 1990 στο Κόσοβο και η συγκλονιστική φωτογραφία του Paul Lowe στη Ρουάντα το 1995. Η περιήγηση στην έκθεση «Τι έχουμε κάνει;», ήταν μια ουσιαστική διαδρομή ψυχής μέσα από τις δυο διαστάσεις των επιλεγμένων φωτογραφιών του World Press Photo.

Η διερεύνηση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο

Ένα εξαιρετικό εργαστήριο διερεύνησης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και ποιος κρύβεται πίσω της καθώς επίσης το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις χειραγώγησης στο διαδίκτυο πραγματοποίησαν ο Jose Luis Peñarredonda, Συντάκτης στο Latin American Center of Investigative Journalism και η María Teresa Ronderos, Διευθύντρια στο ίδιο κέντρο. Η María Teresa Ronderos αναφέρθηκε σε έρευνες που πραγματοποίησαν με συνεργάτες από διαφορετικές χώρες. Πραγματοποίησαν 50 έρευνες και δημοσίευσαν δυο βιβλία. Ο Jose Luis ενημέρωσε πως υπάρχουν τρόποι επαλήθευσης όπως το δίκτυο IFCN (International Fact-Checking Network) και από την άλλη τεράστιες υποδομές διάδοσης της παραπληροφόρησης. Για παράδειγμα, στο Μεξικό υπάρχουν πάνω από 100 websites που παράγουν παραπληροφόρηση και όλα συνδέονται με έναν πολιτικό. Στην ερώτηση «ποιοι επωφελούνται» απάντησε ότι είναι κόμματα, εταιρίες, αλλά και κράτη όπως η Νικαράγουα που κυβερνάται από δικτάτορα.

Η παραπληροφόρηση διανέμεται από ιστοσελίδες, κανάλια στο youtube, ακόμη και μηχανές αναζήτησης. Αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ που συνέδεσε την ευρέως διαδεδομένη παρακεταμόλη με τον αυτισμό, ο γνωστός ηγέτης που αμφισβητεί την αναγκαιότητα του εμβολιασμού.

Ρεπορτάζ για τα Τέμπη

«Στο κυνήγι της αλήθειας και στην προσπάθειά μας να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να αποδώσουμε σωστά το ρεπορτάζ υπάρχουν συχνά πολλές προκλήσεις και στο συγκεκριμένο θέμα πολλαπλές» διατύπωσε στην αρχή της παρουσίασης «Ρεπορτάζ για τα Τέμπη: Μια συνεχής πρόκληση για τους δημοσιογράφους» η συντονίστριά Φωτεινή Κοκκινάκη, Δημοσιογράφος & Υπεύθυνη Αλληλεπίδρασης, InsideStory.gr. Στις δυσκολίες ανέφερε το τραύμα των συγγενών, τον τεχνικό παράγοντα που περικλείει μεταξύ άλλων ορολογίες και δικογραφίες και την πολλαπλή πίεση που συνδέεται με το κοινωνικό αίτημα της δικαιοσύνης και την ταυτόχρονη πολιτική πίεση.

Την κάλυψη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη συζήτησαν, στη σκιά της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, οι: Νίκος Μορφονιός, Δημοσιογράφος, Αυγή και Mediterranean Institute for Investigative Reporting, Ευρυδίκη Μπερσή Δημοσιογράφος, Reporters United, Γιάννης Σουλιώτης Δημοσιογράφος, Καθημερινή, Τάσος Τέλλογλου, Δημοσιογράφος, InsideStory.gr.

Ο Νίκος Μορφονιός μίλησε για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του στο MIR, πριν το δυστύχημα, που αφορούσε στο σύστημα τηλεδιοίκησης, τη σύμβαση 717 . Υπογράμμισε ότι παρά τα τεχνικά προβλήματα του ρεπορτάζ που έχει και ευρωπαϊκή πτυχή δεν συγκρίνεται με την κατάσταση των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους.

Η Ευρυδίκη Μπερσή σχολίασε ότι δεν κατάφεραν οι δημοσιογράφοι να κάνουν αυτό που έπρεπε. Δεν έχουν αναδείξει τα προβλήματα στη σωστή τους διάσταση, κάτι που επηρεάζεται από μια εκστρατεία επηρεασμού της κοινής γνώμης. «Είμαστε αντιμέτωποι με μια εκστρατεία επηρεασμού της κοινής γνώμης. Αντί να μιλάμε για τη διαλεύκανση ενός τραγικού δυστυχήματος έχουμε μπροστά μας ένα τείχος με συνεχείς παραπλανητικές ανακοινώσεις, να στραφεί η συζήτηση στη μια ή την άλλη κατεύθυνση και πρέπει να είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται».

Ο Γιάννης Σουλιώτης σημείωσε ότι στην Καθημερινή και τον ΣΚΑΙ δεν υπήρχε κανείς με εξειδίκευση σε θέματα μεταφορών. Το να φωτιστεί η μεγάλη εικόνα για το τι συμβαίνει στον σιδηρόδρομο με την απουσία υποδομών και ποια δεδομένα οδήγησαν στο δυστύχημα στα Τέμπη κλήθηκαν να το καλύψουν μπαίνοντας σε ένα άγνωστο πεδίο, με συγκεκριμένη ορολογία.

Ο Τάσος Τέλλογλου παρουσίασε το σχεδιάγραμμα των δρομολογίων της ηµέρας του δυστυχήματος, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, που έγινε με το χέρι, με μολύβι. «Έγινε µια ώρα και τρία τέταρτα µετά το ατύχημα: πόσα τρένα πέρασαν, γιατί δεν πέρασαν, γιατί καθυστερήσανε, γιατί διασταυρώθηκαν, πού πήγαν οι επιβάτες, πού χρησιμοποιήθηκαν λεωφορεία είναι στις σημειώσεις». Ανέφερε ότι «ο ρυθμιστής κυκλοφορίας, Παντελής Κούκας που ήταν υπεύθυνος για την υλοποίηση του πλάνου της ημέρας προσπαθούσε μισή ώρα μετά το ατύχημα να μάθει από τον σταθμάρχη Σαμαρά από πού έδιωξε το τρένο, χωρίς μεγάλη επιτυχία, με αποτέλεσμα ένας πιο έμπειρος σταθμάρχης, ο Γιώργος Ζήνδρος να κάνει κάτι πιο έξυπνο, να τηλεφωνήσει στον μοναδικό σεκιουριτά που υπήρχε στη διασταύρωση που φαινόταν αν το τρένο πήγε από την άνοδο ή την κάθοδο, για να τον ρωτήσει από πού είδε το τρένο να περνάει». Στη συνέχεια, ακούστηκε το ηχητικό όπου απαντούσε ότι «ανέβηκε ανάποδα». Υπογράμμισε ότι οι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί δεν είχαν πηγές, είτε γιατί οι άνθρωποι δεν µιλάνε για τα λάθη στη δουλειά τους, είτε γιατί το βάρος των νεκρών ήταν μεγάλο.

Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Μορφονιός στάθηκε στα οφέλη της επικοινωνίας µε τους γονείς, που ανοίγει δρόμους στο ρεπορτάζ, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη δικογραφία. «Λόγω των οικογενειών, αναδείχθηκαν θέματα που δε θα μπορούσαμε όπως το λεγόμενο ‘μπάζωμα’, η αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος». Πρόσθεσε ότι η πρωτογενής πρόσβαση σε έγγραφα έγινε χάρη στις προσπάθειες των οικογενειών.

Ο Γιάννης Σουλιώτης θύμισε πως το επόμενο από το δυστύχημα καλοκαίρι είχε «εξαφανιστεί» το θέμα από την επικαιρότητα. «Τότε, είχε κατατεθεί υπεβλήθη η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 717 στη Βουλή και δεν ασχολήθηκε κανείς». Προσπαθώντας να αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό ζήτησε βοήθεια από βουλευτή της αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Μορφονιός σχολίασε πως η διοίκηση του ΟΣΕ, οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Μεταφορών γνώριζαν τι συμβαίνει και θύμισε ότι από το 2029 οι συνδικαλιστές τα έλεγαν, ότι ο σιδηρόδρομος λειτουργεί με τηλεγραφήματα. «Οι μοναδικοί που δεν μίλησαν στην έρευνα ήταν οι πολιτικές ηγεσίες. Όταν στέλναµε τις ερωτήσεις κανένας υπουργός δεν απάντησε ούτε πρώην, ούτε νυν». Τέλος, δήλωσε πως η ευθύνη πρέπει να αποδίδεται από «πάνω προς τα κάτω».

Ο Γιάννης Σουλιώτης υπογράμμισε πως η επιμονή των δημοσιογράφων και η επιμονή και το τάμα συγγενών να δικαιώσουν τους νεκρούς «τα περισσότερα πράγματα που αφορούν το σιδηροδρομικό δυστύχημα έχουν βγει στο φως», ενδεχομένως µε εξαίρεση τα υπολείμματα ξυλολίου που βρέθηκαν στον χώρο.

Covering the Greek Mafia

Η θεματική για την “Greek Mafia” συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος από το YOJO του iMEdD, Κώστας Κουκουμάκας ενώ συμμετείχαν ο Γιάννης Σουλιώτης και ο Γιάννης Τσακαρισιάνος στο Documento. Ο Κώστας Κουκουμάκας είπε αρχικά ότι τα τελευταία χρόνια μετρούν 25 εκτελέσεις στην Αθήνα, εκ των οποίων η μία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο Γιάννης Σουλιώτης είπε για τη δολοφονία του συναδέλφου του ότι «σε μια από τις δικογραφίες που είχε σχηματίσει η Ασφάλεια για τη δράση ενός κυκλώματος εκβιαστών με αρχηγικό μέλος ένα από τα 2-3 ‘κεφάλια’ που είχαν τον έλεγχο της νύχτας. Εκεί, αποτυπώθηκε μια πληροφορία (στα μάτια μου δε θα έπρεπε να υπάρχει) και ο Γιώργος Καραϊβάζ είχε μοιραστεί με την Αστυνομία τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε ο αρχηγός της ομάδας. Δεν ξέρουμε εάν το έκανε, αλλά οι ίδιοι οι μπράβοι το θεωρούσαν» σημείωσε, σε μια αποστροφή του λόγου.

Αναφερόμενος στη δίκη των συλληφθέντων για τη δολοφονία του δημοσιογράφου ο Γιάννης Τσακαρισιάνος που την παρακολούθησε ανέφερε ότι υπήρχαν κενά που φάνηκαν στο δικαστήριο, οι συνήγοροί τους είχαν ετοιμότητα. Μεταξύ άλλων είπε ότι «με τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ χτυπήθηκε η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, όπως αποτυπώθηκε σε μελέτες».

Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Κουκουμάκα ποιοι είναι αυτοί που σκοτώνονται ο Γιάννης Σουλιώτης είπε ότι η γενική κατηγορία είναι «μπράβοι, οι περισσότεροι έχουν πρατήρια υγρών καυσίμων, διάφορες δραστηριότητες, ένα κομμάτι θεατό στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα παράνομες δραστηριότητες, όπως λαθρεμπόριο τσιγάρων, καυσίμων ή και εμπόριο διακίνησης ναρκωτικών. Βασικό στοιχείο είναι ότι έχουν ισχυρά ερείσματα στην Ελληνική Αστυνομία και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις υψηλά ιστάμενων στην πυραμίδα και στην πολιτική εξουσία». Στην αναφορά σε συγκεκριμένες δολοφονίες πιθανολογείται ότι ορισμένες είναι αντίποινα, ενώ στην πορεία του χρόνου αποδείχθηκε ότι υπήρξαν και «παρεξηγήσεις».

Κατά πόσο διαφθείρει το οργανωμένο έγκλημα τους θεσμούς στην Ελλάδα; Στο ερώτημα αυτό η απάντηση ήταν καταφατική από τον κ. Σουλιώτη. Στην ερώτηση γιατί χρησιμοποιεί τον όρο «Greek Police Mafia», ο Γιάννης Τσακαρισιάνος απάντησε πως «όποιος θέλει να κάνει δουλειές στο ανώτατο επίπεδο του οργανωμένου εγκλήματος χρειάζεται τις κατάλληλες άκρες και στην αστυνομία, τα τελωνεία, στην εφορία, ενδεχομένως και σε μηχανισμούς του κράτους, να κλείσει στόματα, να ανοίξει πόρτες».

Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι που μίλησαν στις πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές του τριήμερου συνεδρίου κατέθεσαν γεγονότα, αποδείξεις, αλλά και την παραπληροφόρηση. Το στοίχημα της κάθε κοινωνίας είναι πώς θα κρατήσει την αλήθεια και θα απορρίψει την ψευδή είδηση.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα sessions του forum στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXuH_5QGudKNr3eeF7cUDkWbvXTfDxjKJ