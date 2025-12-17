Υπό κατάληψη το ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου – Συμπαράσταση μαθητών στον αγώνα των αγροτών

Αιφνιδιαστική κατάληψη πραγματοποίησε σήμερα στις 8 το πρωί ομάδα μαθητών του ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου «Ευγένιος Ευγενίδης», πριν προλάβουν οι μαθητές από τα χωριά και την πόλη. καθώς και οι καθηγητές στους να περάσουν μέσα για την έναρξη των μαθημάτων.

Τα παιδιά είχαν προλάβει να κλείσουν την κεντρική είσοδο του σχολείου με θρανία και καρέκλες ώστε να μην υπάρχει διέλευση και κρέμασαν πανό στον εξωτερικό τοίχο από τον δεύτερο όροφο στο οποίο αναγράφεται μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες .

Το σύνθημα γράφει «ΧΩΡΙΣ ΑΓΡΟΤΗ =ΤΡΟΦΗ=ΦΩΝΗ =ΖΩΗ» Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορεστιάδας και μετά από ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου, τονίσθηκε ότι «δίνεται στους μαθητές διορία μιας ημέρας ενώ εάν αυτό συνεχισθεί θα κινηθεί νομικά». Να σημειωθεί ότι τα μαθήματα σήμερα πραγματοποιούνται μέσω Webex.

