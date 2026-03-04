Κατά 4,3% αυξήθηκε η μέση τιμή παραγωγού αγελαδινού γάλακτος το 2025

Αύξηση στη μέση τιμή και στις παραδοθείσες ποσότητες αγελαδινού γάλακτος εμφανίζει η Ελλάδα το έτος 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία εισκόμισης, που τηρεί ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα, πέρυσι παραδόθηκαν στις γαλακτοβιομηχανίες συνολικά 646.560 τόνοι συμβατικού και βιολογικού αγελαδινού γάλακτος, έναντι 638.928 τόνων το 2024. Αυτό σημαίνει μικρή αύξηση κατά 1,19%.

Επιπλέον, η μέση τιμή παραγωγού αγελαδινού γάλακτος (συμβατικού) για το 2025 διαμορφώθηκε στα 54,5 ευρώ ανά 100 τόνους (ή 0,545 ευρώ ανά κιλό) έναντι 52,3 ευρώ ανά 100 τόνους το 2024. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 4,3%.

Σύγκριση με την Ευρώπη

Για να δούμε περίπου πώς είναι η κατάσταση συγκριτικά με την Ευρώπη –αν και υπάρχουν πολύ μεγάλες διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των βόρειων ευρωπαϊκών και των νότιων ευρωπαϊκών χωρών– η μέση τιμή νωπού γάλακτος τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν 48,1 ευρώ/100 κιλά. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, υπήρξε πτώση κατά 3,8%. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα η μέση τιμή τον Δεκέμβριο ήταν 54,6 ευρώ/100 κιλά, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,46% μέσα σε έναν μήνα.

Όσον αφορά την πορεία της παραγωγής, η τάση αύξησης του αγελαδινού γάλακτος είναι παρόμοια και στην Ευρώπη. Έτσι, με βάση τη σύγκριση των όγκων μεταξύ του 11μήνου (Ιαν-Νοέ) του 2024 και του 2025, σημειώθηκε αύξηση κατά 1,3% στο νωπό γάλα.

Ενδιαφέρον έχει και η σύγκριση των τιμών μεταξύ ΕΕ και των άλλων δύο μεγάλων παραγωγικών χωρών γάλακτος, δηλαδή των ΗΠΑ και της Νέας Ζηλανδίας. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2025 –με αναγωγή σε ευρώ– η τιμή για το γάλα στις ΗΠΑ (τάξης ΙΙΙ με 4,2% λιπαρά) ήταν στα 32,2 ευρώ/100 κιλά και η τιμή για το γάλα στη Νέα Ζηλανδία (Fonterra με 4,2% λιπαρά και 3,35% πρωτεΐνη) ήταν στα 33,8 ευρώ/100 κιλά.

Τα άλλα γαλακτοκομικά

Για τους Ευρωπαίους γαλακτοπαραγωγούς, πολύ σημαντική είναι και η πορεία των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως το βούτυρο, το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, το γάλα σε σκόνη και το τυρί τσένταρ.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Διεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε μήνα, τον Δεκέμβριο του 2025 η τιμή για το βούτυρο διαμορφώθηκε στα 413 ευρώ/100 κιλά και μειώθηκε κατά 1% σε σχέση με τον μέσο όρο των προηγούμενων 4 εβδομάδων, η τιμή για το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη στα 226 ευρώ/100 κιλά (+4,9%), η τιμή για το γάλα σε σκόνη στα 309 ευρώ/100 κιλά (+0,3%) και η τιμή για το τυρί τσένταρ στα 335 ευρώ/100 κιλά (-6%).

Οι εξαγωγές της ΕΕ

Τέλος, ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία των εξαγωγών των ευρωπαϊκών γαλακτοκομικών προϊόντων, που δημοσιεύει η Eurostat. Το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2025 είχαμε αύξηση στις εξαγωγές βουτύρου (σε όγκο) στις ΗΠΑ κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Οι εξαγωγές προς τη Μεγάλη Βρετανία παρέμειναν σταθερές, ενώ προς την Κίνα υπήρξε μείωση κατά 11%. Στις εξαγωγές τυριού είχαμε αύξηση εξαγωγών (σε όγκο) προς τη Μεγ. Βρετανία κατά 8%, προς τις ΗΠΑ μείωση κατά 2% και προς την Ελβετία οι εξαγωγές παρέμειναν σταθερές. Στο σύνολό τους οι εξαγωγές των δύο παραπάνω προϊόντων σημείωσαν πτώση κατά 1% για το βούτυρο και αύξηση κατά 1% για το τυρί. Εντυπωσιακή είναι η πτώση κατά 21% στο σύνολο των εξαγωγών γάλακτος σε σκόνη, ενώ υπήρξε αύξηση κατά 8% στις εξαγωγές αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη, με τις εξαγωγές προς τη Σαουδική Αραβία, συγκεκριμένα, να αυξάνονται κατά 50%!