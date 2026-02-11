Θεσσαλονίκη: Σταθερές τιμές και επάρκεια κρεάτων στην αγορά ενόψει Τσικνοπέμπτης, αλλά με μειωμένες παραγγελίες

Με τιμές που κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα και επάρκεια κρεάτων ετοιμάζονται να υποδεχθούν την Τσικνοπέμπτη οι κρεοπώλες του νομού Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η κίνηση εμφανίζεται μειωμένη, καθώς οι παραγγελίες καταγράφουν πτώση άνω του 15%, όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης.

Όπως εξήγησε ο κ. Κεσίδης, παρά τη σταθερότητα στις τιμές και την επάρκεια στην αγορά, η ζήτηση είναι αισθητά περιορισμένη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές. Οι κύριοι λόγοι για τη μείωση της ζήτησης είναι -κατά τον ίδιο- δύο: πρώτον, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αναμένονται για αύριο, με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, και δεύτερον, η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, γεγονός που περιορίζει τις δαπάνες για την εορταστική Τσικνοπέμπτη.

Οι κρεοπώλες κρατούν σταθερό το κόστος – Βασιλιάς της Τσικνοπέμπτης το χοιρινό

Σύμφωνα με τον κ. Κεσίδη, η χοιρινή μπριζόλα και η πανσέτα πωλούνται προς 7-8 ευρώ το κιλό, ενώ χωρίς κόκαλο η τιμή διαμορφώνεται στα 8,50-9 ευρώ το κιλό. Το χοιρινό σουβλάκι κυμαίνεται από 9 έως 9,50 ευρώ το κιλό και το σουβλάκι κοτόπουλου από 10 έως 11 ευρώ το κιλό. Το λουκάνικο διατίθεται από 8 έως 10 ευρώ το κιλό, ενώ το μοσχαρίσιο μπιφτέκι και το σουτζουκάκι φτάνουν τα 15 ευρώ το κιλό. Για όσους επιλέγουν ανάμεικτο κιμά, η τιμή κυμαίνεται μεταξύ 13 και 14 ευρώ το κιλό. Το φιλέτο κοτόπουλου πωλείται από 9 έως 10 ευρώ το κιλό.

Οι τιμές αυτές, όπως είπε ο κ. Κεσίδης, αντανακλούν την προσπάθεια συγκράτησης του κόστους, ώστε τα νοικοκυριά να μπορέσουν να τηρήσουν το έθιμο της ημέρας χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Αγαπημένο κρέας των καταναλωτών για την Τσικνοπέμπτη παραμένει το χοιρινό, καλύπτοντας σχεδόν το 50% των πωλήσεων, ακολουθούμενο από το αρνί και το κατσίκι. Η τιμή του αρνιού γάλακτος και του κατσικιού κυμαίνεται φέτος από 14 έως 16 €/κιλό, με τα παϊδάκια να κοστίζουν περίπου ένα ευρώ παραπάνω.

Οι τιμές στο Καπάνι για την Τσικνοπέμπτη διαμορφώνονται ως εξής: το ελληνικό αρνί πωλείται περίπου στα 13,80 ευρώ το κιλό, αυξημένο σε ποσοστό άνω του 20% σε σχέση με πέρυσι , η πανσέτα (παϊδάκι) ξεκινά από 6,98 ευρώ το κιλό, τα σουβλάκια από μπούτι κοτόπουλου από 7,98 ευρώ το κιλό, ενώ το οσομπούκο μοσχαρίσιο διατίθεται από 10,90 ευρώ το κιλό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ