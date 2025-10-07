Η ασθενής μνήμη της δήθεν αντιπολίτευσης

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει το non paper που διακινεί το ΠΑΣΟΚ στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, το οποίο επιχειρεί να παρουσιάσει την απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, ως αποτέλεσμα σύγκρουσης με ισχυρά συμφέροντα και συγκεκριμένα με την εταιρεία Neuropublic.

Ωστόσο, το αφήγημα αυτό, όσο εντυπωσιακό κι αν ακούγεται, πάσχει από επιλεκτική μνήμη. Γιατί, όπως είναι γνωστό, ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, δεν απομακρύνθηκε λόγω διαφωνιών με εταιρείες ή τεχνικούς συμβούλους — αλλά επειδή πιάστηκε να γελά κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη «διανομή χρημάτων με σακούλες» στους πυρόπληκτους, προκαλώντας σάλο και την άμεση αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου.

Μάλλον υπάρχει κάποιος λόγος που το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να κάνει αυτήν την αντιπολίτευση!