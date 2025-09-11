«Ζώα θανατώνονται, κτηνοτρόφοι εγκαταλείπονται» – Ο Β. Κόκκαλης βάζει στο στόχαστρο την Κυβέρνηση (βίντεο)

Με δραματικούς τόνους περιέγραψε ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, την κατάσταση που επικρατεί στον κτηνοτροφικό κόσμο εξαιτίας της έξαρσης της ευλογιάς, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρήστο Κέλλα.

Ο κ. Κόκκαλης τόνισε ότι η κτηνοτροφία στη χώρα βρίσκεται σε συνθήκες κατάρρευσης, με 837 εστίες μόλυνσης και 225.000 ζώα ήδη θανατωμένα, ενώ κατηγόρησε την Κυβέρνηση για αδράνεια και ελλιπή μέτρα στήριξης. «Οι κτηνοτρόφοι εγκαταλείπονται στην τύχη τους», σημείωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας το εύλογο ερώτημα: «Ο κτηνοτρόφος που του θανατώθηκαν τα ζώα φταίει για την έλευση της ευλογιάς; Γιατί να επωμιστεί μόνος του όλες τις συνέπειες;»

Ο βουλευτής Λάρισας ανέδειξε σειρά κρίσιμων θεμάτων:

Τι προτείνει και πού κατέληξε η Επιτροπή Διαχείρισης Ζωονόσων που συνεδρίασε τον Αύγουστο;

Γιατί δεν διατίθενται δωρεάν εντομοκτόνα και απολυμαντικά στους κτηνοτρόφους, όπως έγινε το 2015 στον καταρροϊκό;

Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, που στη Θεσσαλία φτάνουν τα 14 ευρώ ανά ζώο, όταν σε άλλες περιοχές κοστίζουν λιγότερο από τα μισά;

Γιατί δεν αναγνωρίζεται το διαφυγόν εισόδημα των κτηνοτρόφων, που χάνουν όχι μόνο τα κοπάδια τους αλλά και τη δυνατότητα να ζήσουν τις οικογένειές τους;

Ο κ. Κόκκαλης αποκάλυψε ότι υπάρχει δυνατότητα διάθεσης έως 500.000 δωρεάν δόσεων εμβολίου από την Ενωσιακή Τράπεζα Εμβολίων, με βάση απάντηση του Επιτρόπου σε σχετική ερώτηση ευρωβουλευτή, καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό της Κυβέρνησης ότι «δεν υπάρχει εμβόλιο».

Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΚΕΛΛΑ

Απαντώντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας απέρριψε τις κατηγορίες περί αδράνειας, επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει όλους τους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όπως ανέφερε, έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας, εφαρμόζεται πρόγραμμα θανάτωσης και αποζημίωσης, ενώ είναι σε εξέλιξη διαδικασίες αποκατάστασης των πληγέντων.

Ο κ. Κέλλας στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του εμβολίου, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένο και διαθέσιμο εμβόλιο για την ευλογιά των μικρών μηρυκαστικών», ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει προληπτικούς εμβολιασμούς σε χώρες όπου δεν έχει καταστεί ενδημική η ασθένεια, για λόγους εξαγωγών και εμπορίου.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ βρίσκονται σε εξέλιξη και θα καταβληθούν άμεσα, ώστε να στηριχθούν οι παραγωγοί, ενώ προανήγγειλε πρόσθετες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΗ» ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού, τα στοιχεία δείχνουν χιλιάδες κτηνοτρόφους σε απόγνωση, με τα κοπάδια τους να χάνονται και το εισόδημά τους να μηδενίζεται. «Πώς θα ξεκινήσουν το σχολείο τα παιδιά τους;» αναρωτήθηκε ο κ. Κόκκαλης, φέρνοντας το ζήτημα στην ανθρώπινη του διάσταση.

Η κυβερνητική επίκληση σε διαδικασίες και μελλοντικές αποζημιώσεις δεν φαίνεται να καθησυχάζει τον παραγωγικό κόσμο, που ζητά άμεση και χειροπιαστή στήριξη.

Ένα μήνυμα ξεκάθαρο

«Η κτηνοτροφία ξεκληρίζεται» υπογράμμισε ο Βασίλης Κόκκαλης, ζητώντας δίκαιες αποζημιώσεις, μέτρα ανακούφισης και σοβαρή επιδημιολογική διερεύνηση.

Ο αντίλογος της Κυβέρνησης είναι ότι «τα μέτρα εφαρμόζονται και τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα».