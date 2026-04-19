28DIGITAL Venture Incubation Program: Μια νέα ευκαιρία για την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα αγροτεχνολογίας

Σε μια περίοδο όπου η καινοτομία και η ψηφιακή μετάβαση καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το 28DIGITAL Venture Incubation Program 2026 έρχεται να ενισχύσει τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων στον χώρο της ψηφιακής και deep-tech τεχνολογίας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία δύο σταδίων, σχεδιασμένη να στηρίξει ομάδες και startups από τα πρώτα τους βήματα μέχρι την είσοδο στην αγορά και την προσέλκυση επενδύσεων. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην καινοτόμο ιδέα και τη βιώσιμη επιχείρηση.

Δομημένη υποστήριξη σε δύο στάδια

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο διακριτά στάδια, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά:

Στάδιο 1: Growth Package

Η αρχική φάση περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό bootcamp και ένα εντατικό 12-εβδομαδιαίο πρόγραμμα επώασης. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν καθοδήγηση από μέντορες, εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη και δοκιμή του προϊόντος τους και προχωρούν σε διαδικασίες επικύρωσης της αγοράς. Το στάδιο ολοκληρώνεται με Demo Day, όπου παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους. Οι ομάδες που ξεχωρίζουν λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ.

Στάδιο 2: Final Prize

Οι καλύτερες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να περάσουν στη δεύτερη φάση, διεκδικώντας επιπλέον χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ, με βάση την απόδοσή τους και την πρόοδο που έχουν επιτύχει.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διεπιστημονικές ομάδες (τουλάχιστον δύο ατόμων) καθώς και σε startups αρχικού σταδίου που έχουν ιδρυθεί το 2025 ή αργότερα. Βασική προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να βρίσκονται ή να δραστηριοποιούνται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Horizon Europe. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, γεγονός που καθιστά την πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 27 Απριλίου.