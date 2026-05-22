4Ε: Συνέδριο για τα προβλήματα και τις προοπτικές του ελαιοκομικού τομέα στις 11 και 12 Ιουνίου στο ΓΠΑ

Η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε) διοργανώνει το διεθνές πολυθεματικό συνέδριο με τίτλο: «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα και Προοπτικές»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Ιουνίου 2026, στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό ελαιοκομικό τομέα, αναδεικνύοντας κρίσιμα ζητήματα που αφορούν:

την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια,

τις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και τη φυτοπροστασία,

τη μεταποίηση της επιτραπέζιας ελιάς και την ελαιουργία,

τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου στην υγεία,

την αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, επαγγελματίες και φορείς του κλάδου, μέσα από 22 εισηγήσεις και 4 θεματικά πάνελ.

