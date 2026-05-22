Κρήτη: Στα δικαστήρια οι 16 συλληφθέντες για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου έφτασαν λίγο πριν από τη μια το μεσημέρι σήμερα, οι 16 συλληφθέντες, μέλη των δυο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν χθες στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, στην Κρήτη.

Πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών (κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης), σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Στο σύνολό τους οι συλληφθέντες, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη των 16 ατόμων, πραγματοποιήθηκαν χθες σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση νομοθεσίας για ναρκωτικά, όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται επιπλέον 61 άτομα. Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 5 κιλά κάνναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μια μοτοσυκλέτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ