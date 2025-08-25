A. Λυκουρέντζος: Ο ΕΛΓΑ δεν έχει λόγο να φοβάται τους ελέγχους

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επικείμενο έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών στον ΕΛΓΑ, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, προχώρησε σε επίσημη δήλωση, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία είναι απολύτως τυπική και θεσμοθετημένη.

Όπως ανέφερε, ο έλεγχος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων στους οποίους υπάγεται εκ του νόμου ο ΕΛΓΑ. «Ο Οργανισμός δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λυκουρέντζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ λειτουργεί ως ασφαλιστικός Οργανισμός με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καταβάλλοντας αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες μόνο κατόπιν πορισμάτων που συντάσσουν οι εκτιμητές-γεωτεχνικοί του, και όχι αποκλειστικά στη βάση δηλώσεων ζημίας από τους παραγωγούς.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όλες οι διαδικασίες του Οργανισμού διενεργούνται με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, καθώς τα στοιχεία των αποζημιώσεων είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου:

Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, με αφορμή δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με επικείμενο έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών στον Οργανισμό, δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η διαδικασία ελέγχου στον ΕΛ.Γ.Α. από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) του Υπουργείου Οικονομικών εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών δευτεροβάθμιων ελέγχων, στους οποίους, βάσει νόμου, υπάγεται ο Οργανισμός.

Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν έχει λόγο να φοβείται τους ελέγχους.

Είναι ασφαλιστικός Οργανισμός, ο οποίος με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, καταβάλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους αγρότες , κατόπιν σύνταξης πορίσματος το οποίο υπογράφουν οι εκτιμητές – Γεωτεχνικοί του Οργανισμού και όχι μόνον με την υποβολή δήλωσης ζημίας από τους πληγέντες παραγωγούς.

Ο ΕΛ.Γ.Α., με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, παρέχει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία των αποζημιώσεων, τις οποίες έχει ήδη καταβάλει, τα οποία ούτως η άλλως δημοσιεύονται ετησίως στο διαδίκτυο και είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου».