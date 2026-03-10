Υποχρεωτικοί από φέτος οι βόλοι στα αιγοπρόβατα, για τη λήψη ενισχύσεων – Έρχεται νομοθετική ρύθμιση

Από το 2026, οι αιγοπροβατοτρόφοι που θέλουν να λάβουν τις ενισχύσεις τους μέσω του ΟΣΔΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετήσουν ενδοστομαχικό βόλο στα ζώα τους, όπως αναφέρουν στο ypaithros.gr υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Το μέτρο αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα καθορίζει λεπτομερώς την εφαρμογή του μέτρου, ενώ παράλληλα θα δοθούν οδηγίες προς τους κτηνοτρόφους για την ασφαλή και ορθή τοποθέτηση του βόλου.

Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι στόχος του μέτρου δεν είναι μόνο η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στον κτηνοτροφικό τομέα.

Να σημειωθεί ότι οι ενδοστομαχικοί βόλοι στα αιγοπρόβατα αποτελεί ένα μέτρο που, αν και τεχνολογικά ώριμο, παραμένει πολιτικά και διοικητικά απαιτητικό. Να σημειώσουμε ότι το ζήτημα «ενώτια ή βόλοι» είχε προκύψει ξανά πριν από 10-15 χρόνια, αλλά τελικά η Ελλάδα επέλεξε τα ενώτια.

Καταγραφή

Η καταγραφή των ζώων με τα ενώτια είναι γεγονός ότι απέτυχε, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε ακόμα τον ακριβή αριθμό του ζωικού κεφαλαίου της χώρας μας. Η ηλεκτρονική σήμανση μέσω βόλων βασίζεται σε σύγχρονη τεχνολογία, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στα ζώα, και εφαρμόζεται κυρίως στα μηρυκαστικά. Ο βόλος τοποθετείται στο στομάχι του ζώου μερικές εβδομάδες μετά τη γέννηση του και εκπέμπει έναν μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, ο οποίος μπορεί να αναγνωστεί από ειδικές φορητές συσκευές. Σε αντίθεση με τα ενώτια, δεν αφαιρείται, δεν χάνεται και δεν αλλοιώνεται εύκολα, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστο εργαλείο για τους ελέγχους.

Ποιος πληρώνει το κόστος των βόλων;

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης δεν είναι χωρίς κόστος. Το οικονομικό βάρος για την προμήθεια των βόλων, όπως επίσης και όλων των άλλων μέσων, δείχνει να βαρύνει τους παραγωγούς, όπου, για ένα μεγάλο ποσοστό είναι δυσβάσταχτο. Σημαντικός, επίσης, παράγοντας είναι η οργανωτική ετοιμότητα της δημόσιας διοίκησης, η οποία παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις. Η ηλεκτρονική σήμανση δεν έχει νόημα χωρίς ένα αξιόπιστο, λειτουργικό μητρώο ζωικού κεφαλαίου, το οποίο θα πρέπει να συνδεθεί απευθείας με το ΟΣΔΕ.

Οι βάσεις δεδομένων πρέπει να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, να συνδέονται με τα συστήματα πληρωμών και να υποστηρίζονται από επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό. Διαφορετικά, ο κίνδυνος είναι να προστεθεί ένα ακόμη εμπόδιο γραφειοκρατίας, χωρίς ουσιαστικό όφελος.

Ποια είναι η θέση των κτηνοτρόφων

Η αποδοχή του μέτρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αυτό θα παρουσιαστεί και θα εφαρμοστεί. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού των κτηνοτρόφων η δράση των επιτηδείων. Αν συνδεθεί, όμως, με τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, την προστασία των συνεπών κτηνοτρόφων και τη θωράκιση του εισοδήματος από αδικίες και καταχρήσεις, μπορεί να λειτουργήσει εξυγιαντικά για τον κλάδο