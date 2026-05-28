Όλα έτοιμα για τις πληρωμές των δύο Eco Schemes και των Συνδεδεμένων – Πότε θα μπουν τα χρήματα

Λίγες ώρες φαίνεται πως απομένουν για την καταβολή της πληρωμής του Μαΐου από την ΑΑΔΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ypaithros.gr το μόνο βήμα που απομένει είναι η αποστολή της σχετικής εντολής προς τις τράπεζες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται η πληρωμή να πραγματοποιηθεί ακόμη και σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, δηλαδή μία ημέρα νωρίτερα από την τελευταία εργάσιμη του μήνα.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το ypaithros.gr, η συγκεκριμένη πληρωμή θα αφορά τελικά δύο δράσεις των Οικολογικών Σχημάτων, καθώς και τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις.

Ωστόσο δεν αναμένεται να καταβληθούν ενισχύσεις που αφορούν τη σηροτροφία και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, ενώ εκτός πληρωμής παραμένει και η ενίσχυση για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου.

Οι τιμές των Συνδεδεμένων

Δημοσιεύθηκαν σήμερα στη Διαύγεια και στο ΦΕΚ οι υπουργικές αποφάσεις για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2025 για βιομηχανική ντομάτα, πορτοκάλι χυμοποίησης, κορινθιακή σταφίδα, ρύζι, μήλα, αραβόσιτο, σανοδοτικά ψυχανθή, κτηνοτροφικά ψυχανθή, σόγια πρόβειο, αίγειο και βόειο κρέας.

Πιο συγκεκριμένα, με τις εν λόγω αποφάσεις καθορίζονται τα τελικά ποσά στήριξης για τους παραγωγούς σε:

51,2 ευρώ ανά στρέμμα, για τη βιομηχανική τομάτα

40,7 ευρώ ανά στρέμμα και για το πορτοκάλι χυμοποίησης

34,8 ευρώ ανά στρέμμα για την κορινθιακή σταφίδα

47,2 ευρώ ανά στρέμμα για μήλα

47 ευρώ ανά στρέμμα για σπόροι σποράς

28,5 ευρώ ανά στρέμμα για όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

30 ευρώ ανά στρέμμα για ρύζι

55 ευρώ ανά στρέμμα για αραβόσιτο

8,3 ευρώ ανά στρέμμα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή

19,2 ευρώ ανά στρέμμα για πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (εκτός κτηνοτροφικής σόγιας)

52,9 ευρώ ανά στρέμμα για κτηνοτροφική σόγια

12,00 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο (πρόβειο και αίγειο κρέας)

Στον τομέα του βόειου κρέατος τα ποσά έχουν ως εξής:

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Α, για το έτος ενίσχυσης 2025 ανέρχεται στο ποσό των 108 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Β, για το έτος ενίσχυσης 2025 ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Γ, για το έτος ενίσχυσης 2025 ανέρχεται στο ποσό των 235 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιδιώκεται η στήριξη δυναμικών καλλιεργειών του πρωτογενούς τομέα, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους παραγωγής και πιέσεων στην αγροτική οικονομία.

