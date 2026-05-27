Πληρωμή ύψους 24 εκατ. ευρώ από ΕΛΓΑ για ζημιές ζωικού και φυτικού κεφαλαίου έτους 2025

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, αποφάσισαν την πληρωμή αποζημιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. σε δικαιούχους παραγωγούς ύψους 24 εκ. ευρώ, για ζημίες εντός του έτους 2025, στις καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Οι αποζημιώσεις, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον Οργανισμό, την Τετάρτη 27η Μαΐου 2026. Ο ΕΛ.Γ.Α., επιτυγχάνει στην παρούσα περίοδο, να εξοφληθούν σχεδόν στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις του έτους 2025, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για τις προαναφερόμενες ζημίες του έτους 2025, ο ΕΛ.Γ.Α. έχει καταβάλει μέχρι σήμερα, αποζημιώσεις ύψους 244 εκ. ευρώ.