Στην τράπεζα τα ποσά για Οικολογικά Σχήματα και Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Πραγματοποιήθηκε τελικά σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, η καταβολή της πληρωμής του Μαΐου από την ΑΑΔΕ προς τους αγρότες, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ypaithros.gr, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τα χρήματα πιστώθηκαν στην Τράπεζα.

Πλέον απομένει η επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να αναλύει τα ποσά και τις κατηγορίες ενισχύσεων που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους παραγωγούς.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το ypaithros.gr, η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά τελικά δύο δράσεις των Οικολογικών Σχημάτων, καθώς και τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, με τους αγρότες να βλέπουν τα ποσά να εμφανίζονται στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Πέμπτης.

Η πληρωμή είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον αγροτικό κόσμο τις τελευταίες ημέρες, καθώς υπήρχε αναμονή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την πίστωση των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Οι τιμές των Συνδεδεμένων

Σήμφωνα με τα ΦΕΚ που δημοσιεύθηκαν για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2025 για βιομηχανική ντομάτα, πορτοκάλι χυμοποίησης, κορινθιακή σταφίδα, ρύζι, μήλα, αραβόσιτο, σανοδοτικά ψυχανθή, κτηνοτροφικά ψυχανθή, σόγια πρόβειο, αίγειο και βόειο κρέας, τα τελικά ποσά στήριξης για τους παραγωγούς έχουν ΄ως εξής:

51,2 ευρώ ανά στρέμμα, για τη βιομηχανική τομάτα

40,7 ευρώ ανά στρέμμα και για το πορτοκάλι χυμοποίησης

34,8 ευρώ ανά στρέμμα για την κορινθιακή σταφίδα

47,2 ευρώ ανά στρέμμα για μήλα

47 ευρώ ανά στρέμμα για σπόροι σποράς

28,5 ευρώ ανά στρέμμα για όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

30 ευρώ ανά στρέμμα για ρύζι

55 ευρώ ανά στρέμμα για αραβόσιτο

8,3 ευρώ ανά στρέμμα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή

19,2 ευρώ ανά στρέμμα για πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (εκτός κτηνοτροφικής σόγιας)

52,9 ευρώ ανά στρέμμα για κτηνοτροφική σόγια

12,00 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο (πρόβειο και αίγειο κρέας)

Στον τομέα του βόειου κρέατος τα ποσά έχουν ως εξής:

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Α, για το έτος ενίσχυσης 2025 ανέρχεται στο ποσό των 108 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Β, για το έτος ενίσχυσης 2025 ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Γ, για το έτος ενίσχυσης 2025 ανέρχεται στο ποσό των 235 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιδιώκεται η στήριξη δυναμικών καλλιεργειών του πρωτογενούς τομέα, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους παραγωγής και πιέσεων στην αγροτική οικονομία.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για συνδεδεμένη σε βιομηχανική τομάτα

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για συνδεδεμένη σε πορτοκάλι χυμοποίησης

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για συνδεδεμένη σε κορινθιακή σταφίδα

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για συνδεδεμένη σε πρόβειο και αίγειο κρέας