Αμπέλι: Συστάσεις για την καταστροφική δραστηριότητα εχθρών και ασθενειών

Στους αμπελώνες του Τυρνάβου, οι συλλήψεις των ακμαίων της δεύτερης γενιάς της ευδεμίδας συνεχίζουν να κυμαίνονται σε σταθερά χαμηλά έως μέτρια επίπεδα, ανάλογα με την περιοχή, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Επειδή η δραστηριότητα των προνυμφών της τρίτης γενιάς του εντόμου αποβαίνει συχνά ιδιαίτερα καταστροφική για την παραγωγή, συστήνεται στους παραγωγούς της περιοχής η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών από τις προνύμφες, με τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριμένου για την καλλιέργεια εντομοκτόνου.

Δεδομένου, όμως, ότι ο τρύγος των πρώιμων ποικιλιών πρόκειται να αρχίσει τις επόμενες μέρες της τρέχουσας εβδομάδας, οι επεμβάσεις για την καταπολέμηση του εντόμου αφορούν, πλέον, ποικιλίες όψιμες, ο τρύγος των οποίων αρχίζει αργότερα, τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή μεταξύ τελευταίας επέμβασης και τρύγου, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος τοξικών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα σταφύλια και στο τελικό προϊόν.

Σε περιοχές που δεν υπάρχουν οργανωμένα φερομονικά δίκτυα, οι καλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν τακτικά (τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα) τις φερομονικές παγίδες που έχουν εγκαταστήσει στους αμπελώνες τους, προκειμένου να επεμβαίνουν όταν διαπιστώνουν συλλήψεις ακμαίων, έτσι ώστε τα σταφύλια να είναι συνεχώς προστατευμένα από το έντομο, χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η καταπολέμηση του εντόμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο δράσης του εντομοκτόνου, για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι προληπτική και να στοχεύει τα αβγά και κυρίως τις προνύμφες αμέσως μετά την εκκόλαψή τους και πριν αυτές προφθάσουν να μπουν μέσα στις ράγες ή πριν αυτές δημιουργήσουν εκτεταμένα φαγώματα στην επιφάνειά τους.

Σε ό,τι αφορά τα σκευάσματα, προτιμάται η χρήση των σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιμη πανίδα (αρπακτικά και παρασιτοειδή) και το περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσματα με εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθμιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντομοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιμη πανίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της καταπολέμησης είναι η πλήρης και μέχρις απορροής κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό διάλυμα. Σε αυτό βοηθά το σωστό ξεφύλλισμα.

Ψευδόκοκκοι

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου δίνει συστάσεις και για τον ψευδόκοκκο, αναφέροντας ότι σε αμπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή των σταφυλιών από ψευδόκοκκους συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο και σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμίδας. Καλό είναι να γίνεται σήμανση (μαρκάρισμα) των προσβεβλημένων πρέμνων, για την αποφυγή μεταφοράς των εντόμων στα γειτονικά πρέμνα με τα ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία.

Όπως επισημαίνεται, η κάλυψη των σταφυλιών και της γύρω βλάστησης πρέπει να είναι πλήρης, ενώ ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του εντομοκτόνου πρέπει να δίνεται στα σκιερά μέρη του πρέμνου. Επίσης, καλό είναι να ψεκάζονται ο κορμός, οι κεφαλές και οι βραχίονες. Σημειώνεται ότι η επέμβαση κατά των ψευδόκοκκων καταπολεμεί ταυτόχρονα και την ευδεμίδα.

Βοτρύτης

Όσον αφορά τον βοτρύτη, το Περιφερειακό Κέντρο επισημαίνει ότι η σοβαρότερη και καταστροφικότερη μορφή προσβολής από τον μύκητα είναι η σήψη των ώριμων σταφυλιών. Συχνά, η δράση του συνεπικουρείται από άλλους σαπροφυτικούς μύκητες και κυρίως τον Aspergillus niger. Ο κίνδυνος προσβολής είναι μεγάλος στις υγρές και δροσερές περιοχές, ιδίως όταν υπάρχουν ράγες τραυματισμένες από διάφορα αίτια, όπως ωίδιο, ευδεμίδα, άλλα έντομα, ακανόνιστα ή υπερβολικά ποτίσματα, πουλιά κ.ά.

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται η εφαρμογή μιας σειράς προληπτικών καλλιεργητικών και άλλων μέτρων, όπως: