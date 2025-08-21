Κελυφωτό φιστίκι: Μεγάλο το ενδιαφέρον από την αγορά, μικρές οι προσδοκίες από την παραγωγή

Ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες η συλλογή του κελυφωτού φιστικιού και, μετά τις 20 του μηνός, προβλέπεται να επεκταθεί σε όλες τις περιοχές παραγωγής. Η εικόνα που παρουσιάζουν τα δέντρα δεν δείχνει να είναι η καλύτερη, καθώς οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του φυτού και, κατ’ επέκταση, την καρποφορία. Εάν σε αυτό συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι το φυτό παρενιαυτοφορεί, η εκτίμηση των ειδικών του χώρου κάνει λόγο για μία μέση χρονιά, με σημαντικά μειωμένη παραγωγή σε σχέση με πέρυσι, εξαιρουμένης της περιοχής της Αίγινας.

Στον αντίποδα αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η τάση των τιμών παραγωγού, οι οποίες δείχνουν να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, κάτι που αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στο εισόδημα των παραγωγών. Ξεκινώντας με μηδενικά σχεδόν αποθέματα στις αποθήκες και με δεδομένο το σημαντικό ενδιαφέρον των εμπόρων ενόψει του επόμενου διαστήματος, το ελληνικό κελυφωτό φιστίκι αναμένεται να καταγράψει, ίσως, και νέα ρεκόρ στις τιμές.

Όσον αφορά την Αίγινα, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Πέππα, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αίγινας, η χρονιά είναι αισθητά καλύτερη σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες και τα δέντρα της περιοχής δείχνουν να έχουν παραγωγή. Ο κ. Πέππας υπενθυμίζει ότι η καλύτερη απόδοση των τελευταίων ετών ήταν το 2012, όταν συγκεντρώθηκαν περίπου 1.200 τόνοι, ενώ, κατά μέσο όρο, το νησί κινείται στους 300-400 τόνους. Επισημαίνει, επίσης, ότι «οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών δεν καλύπτονται ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των δέντρων στο νησί να μην ποτίζεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αποδόσεις».

Κλείνοντας, ο ίδιος αναφέρει ότι η καλλιέργεια της φιστικιάς, λόγω της ραγδαίας οικοδομικής ανάπτυξης στο νησί, τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζει νέες φυτεύσεις. «Σε αυτό συντελεί και το γεγονός της τουριστικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα η παραγωγή του προϊόντος να μπαίνει ως δεύτερη απασχόληση, κάτι το οποίο δημιουργεί διάφορα προβλήματα στη διαχείριση της καλλιέργειας», εξηγεί.

Μικρές οι αποδόσεις της τρέχουσας περιόδου στη Μακρακώμη Φθιώτιδας

Συγκρατημένος για τη νέα συλλεκτική περίοδο στην περιοχή του εμφανίζεται ο Μάκης Μπούσγος, παραγωγός από τη Μακρακώμη. Όπως υποστηρίζει, «η παγωνιά δημιούργησε προβλήματα στους βλαστούς, με αποτέλεσμα τα δέντρα να παρουσιάζουν μειωμένες αποδόσεις». Εκτιμά, δε, ότι η παραγωγή της περιοχής του δεν θα είναι μεγάλη την τρέχουσα περίοδο, επισημαίνοντας ότι αυτή η εικόνα πιθανόν να επηρεάσει και την άνοδο των τιμών.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και εστιάζοντας στο θέμα της φυτοπροστασίας, ο κ. Μπούσγος υποστηρίζει ότι η καταπολέμηση της ψύλλας αποτελεί για τους παραγωγούς καθοριστικό παράγοντα, καθώς μειώνει σημαντικά την παραγωγή. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απουσία σημαντικού αριθμού εργατών γης για τη συλλογή του προϊόντος.

Τέλος, αναφερόμενος στο θέμα των τιμών, σημειώνει ότι η προηγούμενη χρονιά έκλεισε με τιμές γύρω στα 12 ευρώ το κιλό, από τα 9,5 ευρώ που πούλησε το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών. «Είναι, ωστόσο, νωρίς να γίνει ακριβής εκτίμηση για φέτος, αν λάβουμε υπόψη ότι η Τουρκία και το Ιράν, οι οποίες είναι βασικές χώρες παραγωγής φιστικιού, αντιμετωπίζουν προβλήματα, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για το ελληνικό», τονίζει.

Μειωμένη παραγωγή και στον Μώλο

Μειωμένη παραγωγή για φέτος, λόγω παρενιαυτοφορίας αλλά και προβλημάτων από τις καιρικές συνθήκες, αναφέρει ο Γιάννης Χονδρόπουλος, παραγωγός από τον Μώλο. Εκτιμά ότι οι ώρες ψύχους δεν ήταν συνολικά ικανοποιητικές, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την παραγωγή. Σε αυτό προσθέτει και τις βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της γονιμοποίησης, οι οποίες συνέβαλαν στη μείωση των αποδόσεων.

Γίνονται νέες φυτεύσεις στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του Κώστα Πρασσά, προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιστικοπαραγωγών Στεφανοβικείου. Όπως αναφέρει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συλλογή του καρπού στην περιοχή του και τα δέντρα δείχνουν να έχουν μειωμένες αποδόσεις. Αυτό το αποδίδει στην παρενιαυτοφορία, αλλά και στον παγετό της 5ης Απριλίου, ο οποίος είχε καταστροφικές συνέπειες στην παραγωγή και επηρεάζει ακόμη και σήμερα.

Αναφερόμενος στην καλλιέργεια της φιστικιάς στην περιοχή του, σημειώνει ότι κάθε χρόνο φυτεύονται πάνω από 300 στρέμματα, με σημαντικό ποσοστό των νέων φυτεύσεων να γίνεται από νέους αγρότες. «Το γεγονός ότι άλλες καλλιέργειες δεν παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον και τα χωράφια κινδυνεύουν να μείνουν ακαλλιέργητα στρέφει πολλούς προς τη φιστικιά», εξηγεί.

Αυτήν τη στιγμή, ο Συνεταιρισμός αριθμεί 43 μέλη, τα οποία ο κ. Πρασσάς εκτιμά ότι θα αυξηθούν λόγω της ένταξης νέων παραγωγών. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι δεν έχουν γίνει αξιόλογα βήματα στον τομέα της μεταποίησης του προϊόντος, κάτι που για τον ίδιο αποτελεί τον επόμενο στόχο. «Θέλουμε να διαφοροποιηθούμε στον τομέα της μεταποίησης και συσκευασίας, ώστε να παράγουμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Από το χωράφι μέχρι και τη μεταποίηση μειώνουμε δραστικά τις χημικές παρεμβάσεις και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες», ξεκαθαρίζει. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τη συσκευασία του προϊόντος σε κενό αέρα, ώστε να μη γίνεται χρήση φωστοξίνης για την καταπολέμηση των εντόμων.