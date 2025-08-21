Αμπέλι: Τρύγος μετ’ εμποδίων στην Κρήτη

Στις καιρικές συνθήκες, όπως διαμορφώθηκαν κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο του αμπελιού, αποδίδουν οι Κρητικοί παραγωγοί τις μικρές αποδόσεις των χωραφιών τους. Να σημειωθεί ότι ο τρύγος για τα οινοστάφυλα έχει ήδη ξεκινήσει σε όλη τη χώρα και θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά τις 15 Αυγούστου.

Όπως φαίνεται, οι μειωμένες αποδόσεις που καταγράφονται στην Κρήτη, ειδικότερα σε ποικιλίες που παρουσιάζουν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον, τροφοδοτούν μία τάση ανόδου των τιμών για τα σταφύλια. Στα πάγια προβλήματα παραμένουν το ζήτημα των εργατών γης, καθώς και η έλλειψη νερού σε πολλές περιοχές.

Για μία μέση χρονιά κάνει λόγο ο Αντώνης Κοσμαδάκης, παραγωγός και οινοποιός από την Αυγενική Ηρακλείου. Τη χαρακτηρίζει «κανονική» εποχή για τον τρύγο, λέγοντας ότι την περσινή χρονιά είχαν ξεκινήσει στις 27 Ιουλίου, ενώ την τρέχουσα περίοδο στις 10 Αυγούστου.

Υποστηρίζει ότι στην ευρύτερη περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται και ως ζώνη ΠΟΠ, δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα εκεί όπου τα κτήματα είχαν πρόσβαση στην άρδευση. «Αντιθέτως, οι παραγωγοί που δεν είχαν νερό θα έχουν μειωμένες αποδόσεις, όπως δείχνει η εικόνα των χωραφιών τους», συμπληρώνει.

Ήδη στην περιοχή του έχουν ξεκινήσει τον τρύγο με την ποικιλία Μαλαγουζιά, με τους βαθμούς Μπομέ να κυμαίνονται στους 11,8. Ο ίδιος επισημαίνει, επίσης, ότι η χρονιά εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα φυτοπροστασίας, αν εξαιρέσουμε την παρουσία ευδεμίδας, την οποία οι παραγωγοί αντιμετώπισαν εύκολα. Κατά τα άλλα, δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στα αμπέλια. Κλείνοντας, ο κ. Κοσμαδάκης κάνει αναφορά και στο θέμα των τιμών, λέγοντας ότι «το Ασύρτικο δείχνει να συμπαρασύρει ανοδικά και τις τιμές των άλλων ποικιλιών».

Τα κόκκινα δείχνουν περισσότερες αντοχές στα Χανιά

Στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο αποδίδει ο Δημήτρης Σχοινοπλοκάκης, αμπελοκαλλιεργητής από τον Κίσσαμο Χανίων, την εικόνα της φετινής παραγωγής. Εστιάζει περισσότερο στο θέμα της άρδευσης, καθώς λόγω της τουριστικής ανάπτυξης ένα σημαντικό ποσοστό του διαθέσιμου νερού καταναλώνεται από τον κλάδο του τουρισμού, και ειδικότερα «για την πλήρωση πισινών»!

Όπως αναφέρει με πικρία, οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν αυξημένες ανάγκες άρδευσης όχι μόνο για τα αμπέλια, αλλά και για τις υπόλοιπες καλλιέργειες. «Ωστόσο, δεν υπάρχει ορθολογική διαχείριση νερού, με αποτέλεσμα πολλές καλλιέργειες να αντιμετωπίζουν προβλήματα», προσθέτει.

Τέλος, αναφερόμενος στο θέμα των ποικιλιών, ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι κόκκινες ποικιλίες στην περιοχή του δείχνουν μεγαλύτερες αντοχές σε σύγκριση με τις λευκές.