Αχαΐα: Αγνοείται κτηνοτρόφος

Συναγερμός στην Αχαΐα για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν ενώ προσπαθούσε να διασώσει τα αιγοπρόβατά του από τη φωτιά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest.gr, ο άνδρας δεν εγκατέλειψε την περιοχή, παρά τις οδηγίες εκκένωσης που είχαν δοθεί από τις αρχές.

Αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχης του ΧΥΤΑ Ξερόλλακας όπως σημειώνονται σημαντικές αναζωπηρώσεις

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Αναστασίου αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, υπάρχει και ένα μέτωπο στην περιοχή του Μπάλα.

Καλύτερη παρουσιάζεται η κατάσταση με τη φωτιά στα Μποζαίτικα της Πάτρας και στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν ενισχυθεί τα εναέρια μέσα που κάνουν ρίψεις νερού στις φλεγόμενες περιοχές, ενώ δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες οτι η φωτιά κατευθύνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ΠΓΝΠ.