Νοικοκύρεμα-εξπρές για την KROP

Χρονικό περιθώριο να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές της ζήτησε από τη Δικαιοσύνη η KROP ΑΕ θυγατρική της Fruvenco, του αγροδιατροφικού βραχίονα του επενδυτικού fund SMERemediumCap του Νίκου Καραμούζη.

Η KROP, που εδρεύει στην Άρτα, είναι μία αμιγώς εξαγωγική εταιρεία νωπών φρούτων. Τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει να βρίσκεται στην τρίτη θέση από πλευράς εμπορίας, συσκευασίας και εξαγωγής εσπεριδοειδών στην Ελλάδα. Επίσης, διαθέτει και εξάγει ακτινίδια και καρπούζια. Σκοπός της εξαγοράς από το fund του κ. Καραμούζη ήταν να συνενώσει και να δημιουργήσει έναν μεγάλο εξαγωγικό όμιλο νωπών αγροτικών προϊόντων, που θα έχει παρουσία σε όλες τις αναπτυγμένες αγορές του κόσμου. Από το 2016 μέχρι σήμερα, δεν προχώρησε αυτό το σχέδιο, οπότε η εταιρεία δεν κατάφερε να κερδίσει από πλευράς οικονομιών κλίμακος, ενώ παράλληλα έμεινε εκτεθειμένη στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, τόσο ο κ. Καραμούζης όσο και τα διοικητικά στελέχη, που κατάφερε να προσλάβει, φαίνεται ότι δεν είχαν την απαραίτητη εμπειρία για να «τρέξουν» με ικανοποιητική κερδοφορία μία αμιγώς αγροδιατροφική εξαγωγική εταιρεία. Έτσι, δεν άργησαν να συσσωρευτούν τα χρέη. Στα μέσα Ιουλίου, κατέθεσε την αίτηση προληπτικών μέτρων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδικασία εξυγίανσης. Με βάση τελευταίες πληροφορίες του euro2day.gr και της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Γκίτση, υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία με τις τράπεζες, ενώ έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επενδυτή.

Πάντως, λίγες ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης, στα τέλη Ιουνίου, οι Κωνσταντίνος Ροπόκης και Σταύρος Τσολάκος, ιδρυτές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, είχαν παραιτηθεί με εξώδικες δηλώσεις.