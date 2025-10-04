Κρίση στην παραγωγή κακάο λόγω και της ασθένειας «μαύρου λοβού»

Η παγκόσμια βιομηχανία κακάο αντιμετωπίζει μια νέα, σοβαρή απειλή, καθώς η εξάπλωση της πολύ μεταδοτικής ασθένειας του «μαύρου λοβού» προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες προκλήσεις που προκαλεί ο ιός του «πρησμένου λοβού» του κακάο, σύμφωνα με το Food Navigator. Μέχρι σήμερα, ο ιός του «πρησμένου λοβού» αποτελούσε βασικό παράγοντα της κρίσης στην παραγωγή κακάο, αλλά πλέον η ασθένεια «μαύρου λοβού» εμφανίζεται ως νέα, επικίνδυνη απειλή, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η καλλιέργεια του κακάο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας.

Η κατάσταση στο Καμερούν

Στο Καμερούν, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Η ασθένεια «μαύρου λοβού» πλήττει τις σοδειές της χώρας, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την παραγωγή, σύμφωνα με το Reuters. Το Καμερούν είναι η πέμπτη μεγαλύτερη παραγωγός κακάο στον κόσμο και η εξάπλωση της ασθένειας έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Οι έντονες βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν τον Ιούλιο δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του μύκητα, ενώ η αύξηση της παράνομης παραγωγής και εμπορίας πλαστών γεωργικών φαρμάκων από γειτονικές χώρες, όπως η Γκάνα και η Νιγηρία, επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι, χωρίς άμεση παρέμβαση, η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες και να επηρεάσει την παγκόσμια αγορά κακάο.

Ο «μαύρος» και ο «πρησμένος» λοβός

Η ασθένεια «μαύρου λοβού», ή καφέ σήψη, προσβάλλει, κυρίως, τους σχεδόν ώριμους καρπούς του κακάο, δημιουργώντας καφέ κηλίδες που εξαπλώνονται γρήγορα και προκαλώντας καφέ σήψη στο εσωτερικό τους. Η μετάδοση γίνεται μέσω βροχής, ρευμάτων νερού, ανέμου και ακόμη μυρμηγκιών, καθιστώντας τον έλεγχό της ιδιαίτερα δύσκολο. Παράλληλα, ο ιός του πρησμένου λοβού παραμένει σοβαρή απειλή, κυρίως στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, επηρεάζοντας τις αποδόσεις έως και 30%-50%. Ο ιός προκαλεί πρήξιμο του στελέχους, κηλίδες στα φύλλα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, ξήρανση ή πτώση τους. Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει το πρόβλημα, ενώ η σκίαση των καλλιεργειών μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα της ασθένειας.

Η συνύπαρξη και των δύο ασθενειών δημιουργεί μια σύνθετη πρόκληση για τους παραγωγούς και τις κυβερνήσεις των βασικών χωρών παραγωγής. Η προστασία της σοδειάς και η διασφάλιση της ποιότητας είναι κρίσιμες για τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς κακάο, απαιτώντας άμεση δράση, συντονισμό με ειδικούς και εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης για την αποφυγή περαιτέρω οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.