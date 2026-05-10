Άδεια «κουφάρια» τα μαντριά, με απούλητες ζωοτροφές

Σε τροχιά κατάρρευσης βρίσκεται η κτηνοτροφία, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για εγκατάλειψη του επαγγέλματος εξαιτίας των ζωονόσων. Η απώλεια εισοδήματος και η αβεβαιότητα για το μέλλον και την ανασύσταση των κοπαδιών έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε οριακό σημείο, όπως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί.

Καθοριστικό ζήτημα παραμένουν οι αποζημιώσεις και η ανασύσταση των κοπαδιών, που χάθηκαν εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ώστε εκατοντάδες κτηνοτροφικές οικογένειες να μπορέσουν να κρατηθούν στον κλάδο.

Σε περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Λάρισα και τη Μαγνησία, η μοναδική οικονομική ενίσχυση που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα αφορά στην απώλεια εισοδήματος και ανέρχεται μόλις στα 70 ευρώ ανά ζώο. Το ποσό αυτό δεν καλύπτει – όπως λένε οι γεωργοκτηνοτρόφοι – ούτε στο ελάχιστο τη ζημιά που έχουν υποστεί από την απώλεια των κοπαδιών τους λόγω της ευλογιάς, ούτε φυσικά το υψηλό κόστος για την αγορά νέου ζωικού κεφαλαίου και την επανεκκίνηση της παραγωγής.

Ανοιχτή πληγή οι αδιάθετες ζωοτροφές

Ανοιχτή πληγή για τους κτηνοτρόφους, που έχασαν τα ζώα τους εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αποτελούν οι αδιάθετες ποσότητες ζωοτροφών που έχουν αποθηκευτεί από το 2025, καθώς πλέον δεν υπάρχουν ζώα για την κατανάλωσή τους.

Μεγάλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, άδειες πλέον από αιγοπρόβατα, μετατρέπονται σε αποθηκευτικά «κουφάρια» με δεκάδες τόνους ενσιρωμάτων τριφυλλιού, καλαμποκιού κ.ά χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πώς θα αξιοποιηθούν αυτές οι ζωοτροφές.

«Είμαστε σε αδιέξοδο. Είχα μια από τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις με 2.300 ζώα και τα έχασα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η αποζημίωση που πήραμε ήταν 70 ευρώ ανά ζώο, ποσό που δεν επαρκεί ούτε στο ελάχιστο να καλύψει τη πραγματική ζημιά που έχουμε πάθει. Στις αποθήκες μου έχω από πέρυσι δεκάδες τόνους ενσιρώματος σε τριφύλλι και καλαμποκιού συνολικής αξίας 150.000 ευρώ και κανείς δεν μας λέει πότε και εάν θα αποζημιωθούμε. Είμαστε σε οικονομικό αδιέξοδο», δήλωσε στην «ΥΧ» ο Νίκος Τσιάρας κτηνοτρόφος από τη Λάρισα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το πρόσφατο κρούσμα ευλογιάς στον Τύρναβο αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα πως η εκρίζωση της ζωονόσου καθυστερεί, με αποτέλεσμα να πάει πίσω το θέμα της ανασύστασης των κοπαδιών.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στον κλάδο αποτυπώνει βαθιά κρίση, με τους παραγωγούς να ζητούν άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστικές παρεμβάσεις στήριξης της κτηνοτροφίας, πριν να γίνει μη αναστρέψιμη η κατάσταση.

Σε 76 έφτασαν τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ανησυχία προκαλούν τα νεότερα στοιχεία για την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, όπως αποτυπώνονται στα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταγράφοντας σημαντικό αριθμό κρουσμάτων.

Ειδικότερα, κατά τους πρόσφατους ελέγχους καταγράφηκαν 76 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία εντοπίζονται σε 116 θετικές εκτροφές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 22.957 ζώα, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς εστάλησαν συνολικά 36.089 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο.

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση, με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας και την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Την ίδια ώρα, το υπουργείο απευθύνει αυστηρή σύσταση προς όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

Συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου για τον αφθώδη

Στο μεταξύ, η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν την Τρίτη (5/05) η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δρ Μαρία Παναγιώτου, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ οι δύο πλευρές συζήτησαν την κτηνιατρική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη και συμφώνησαν στην ανάγκη στενότερου συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών, με βάση το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της νόσου.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η συστηματική ανταλλαγή επιδημιολογικών δεδομένων, ώστε να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης και να λαμβάνονται τεκμηριωμένες αποφάσεις για τον περιορισμό της διασποράς και την εκρίζωση της ζωονόσου. Παράλληλα, προβλέπεται στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων των δύο χωρών σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η παρακολούθηση της εξέλιξης του αφθώδους πυρετού.

Μεταξύ άλλων, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και συζητήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της συνολικής ανταπόκρισης και τη διεκδίκηση πρόσθετης στήριξης όπου απαιτείται, προκειμένου να υποστηριχθεί ο κτηνοτροφικός κόσμος.