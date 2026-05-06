ΥΠΑΑΤ: Συνεχίζεται η ενίσχυση με έκτακτο κτηνιατρικό προσωπικό για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών

Την ενίσχυση των υπηρεσιών του με έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διάρκειας έως οκτώ μηνών, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει λόγω των επιζωοτιών, συνεχίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις ΣΟΧ, συνολικά για 88 θέσεις, με στόχο την ενίσχυση του μηχανισμού του ΥΠΑΑΤ σε κρίσιμες υπηρεσίες που στηρίζουν την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η πρώτη πρόσκληση αφορούσε σε 49 θέσεις για την ενίσχυση των κεντρικών κτηνιατρικών υπηρεσιών και των εργαστηριακών δομών του Υπουργείου. Μέχρι σήμερα, από τη συγκεκριμένη διαδικασία έχουν αναλάβει υπηρεσία 36 άτομα, μέσω των αρχικών προσλήψεων και των προβλεπόμενων αναπληρώσεων.

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά σε 39 θέσεις διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού, για τις οποίες υποβλήθηκαν συνολικά 482 αιτήσεις και έχουν καταρτιστεί οι σχετικοί πίνακες κατάταξης και σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, ξεκίνησε η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ συνεχίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναπλήρωσης, όπου απαιτείται, ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός θέσεων.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι προσκλήσεις προς τους επόμενους διαθέσιμους υποψηφίους των πινάκων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ για τις θέσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες.

Η ενίσχυση αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του ΥΠΑΑΤ για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αυξημένων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με έμφαση στην υποστήριξη των κτηνιατρικών, εργαστηριακών, διοικητικών, οικονομικών και ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου.