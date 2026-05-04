Αφορολόγητη η ενίσχυση του Μέτρου 23 και επιστροφή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ με νέα ρύθμιση

Αγρότες που ανήκαν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και υποχρεώθηκαν να μεταταχθούν στο κανονικό καθεστώς αποκλειστικά επειδή έλαβαν το 2025 την ενίσχυση του Μέτρου 23, θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς. Η επανένταξη θα γίνεται μέσω υποβολής δήλωσης μεταβολών, στο πλαίσιο ρύθμισης που εξετάζεται στη Βουλή.

Μετά την επιστροφή τους στο ειδικό καθεστώς, οι αγρότες δεν θα υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά. Επιπλέον, τυχόν ποσά που έχουν ήδη βεβαιωθεί για το συγκεκριμένο διάστημα δεν θα οφείλονται, ενώ αν έχουν πληρωθεί θα επιστρέφονται. Το ίδιο ισχύει και για πρόστιμα που επιβλήθηκαν είτε λόγω καθυστερημένων δηλώσεων μετάταξης είτε λόγω ΦΠΑ, τα οποία ακυρώνονται και επιστρέφονται εφόσον έχουν καταβληθεί.

Η ρύθμιση εντάσσεται σε νομοσχέδιο για τη φορολογική διοικητική συνεργασία και αποσκοπεί στο να μην οδηγεί η συγκεκριμένη ενίσχυση αυτόματα τους αγρότες σε πιο βαρύ φορολογικό καθεστώς και υποχρεώσεις.

Η διάταξη αναφέρει: :

Άρθρο 83

Μη υπολογισμός της ενίσχυσης που λαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, στο πλαίσιο του Μέτρου 23, για το όριο των επιδοτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Τροποποίηση άρθρου 60 ν. 5255/2025

Στο άρθρο 60 του ν. 5255/2025 (Α’ 219), περί αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου της ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο του Μέτρου 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουάριου 2024» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, μετά τις λέξεις «ή προνοιακού χαρακτήρα» προστίθενται οι λέξεις «, ούτε στο όριο των επιδοτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 5144/2024, Α’ 162), περί ειδικού καθεστώτος αγροτών» και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60

Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο της ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο του Μέτρου 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουάριου 2024» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022

Η ενίσχυση που λαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, στο πλαίσιο του Μέτρου 23 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουάριου 2024» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης της ενίσχυσης του πρώτου εδαφίου, αυτή δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, ούτε στο όριο των επιδοτήσεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 5144/2024, Α’ 162), περί ειδικού καθεστώτος αγροτών.».

Αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 48 του Κώδικα Φ.Π.Α., οι οποίοι μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, αποκλειστικά λόγω είσπραξης το έτος 2025 της ενίσχυσης της παρ. 1, δύνανται να ενταχθούν εκ νέου στο ειδικό καθεστώς αγροτών με δήλωση μεταβολών που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά την ένταξη στο ειδικό καθεστώς δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. για το διάστημα από 1ης.1.2026 ενώ τυχόν ποσά προς καταβολή που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. από 1ης.1.2026 δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται. Τυχόν πρόστιμα που επιβλήθηκαν για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μεταβολών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ή/και για δηλώσεις Φ.Π.Α., δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.

