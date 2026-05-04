K. Μητσοτάκης: Μόνιμο μπόνους 1.000 ευρώ σε νέους από αγροτικές οικογένειες – Πληρωμές αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους

Τη θέσπιση μόνιμου χρηματικού μπόνους ύψους 1.000 ευρώ για επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης, στην πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

Όπως σημείωσε, το σχετικό πρόγραμμα, το οποίο πέρυσι είχε πιλοτικό χαρακτήρα, πλέον καθιερώνεται ως μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Συνολικά 2.106 νέοι που εισήχθησαν σε πανεπιστήμια θα λάβουν την οικονομική επιβράβευση των 1.000 ευρώ. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αλλαγές στο πλαίσιο κοινωνικών ενισχύσεων, επισημαίνοντας ότι πλέον και οι μονογονείς πατέρες από την ύπαιθρο εντάσσονται στα προγράμματα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, στο πλαίσιο μιας πιο «δίκαιης» όπως ανέφερε προσέγγισης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις αποζημιώσεις προς κτηνοτρόφους που επλήγησαν από ζωονόσους, όπως η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός. Όπως είπε, πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταβολή ύψους 22.757.594,65 ευρώ σε 849 κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν. Οι πληρωμές έγιναν απευθείας βάσει στοιχείων που υπέβαλαν οι Περιφέρειες, με το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων να κατευθύνεται στη Θεσσαλία. Στη Δυτική Ελλάδα, όπως ανέφερε, οι σχετικές πιστώσεις αναμένονται να ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα.