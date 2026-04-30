Π. Μαρινάκης: Καταβλήθηκαν 22,8 εκατ. ευρώ σε 849 δικαιούχους κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν

Τα εγκαίνια του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, όπου παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβερνητική στόχευση για αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών και η μείωση του δημοσίου χρέους, η καταβολή 22,8 εκατ. ευρώ σε 849 δικαιούχους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης ώστε να ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία για την προστασία από τις αβάσιμες, καταχρηστικές αγωγές, τις λεγόμενες SLAPPs, και η προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπτυξη 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε όλη τη χώρα, ήταν μεταξύ άλλων τα θέματα της εισαγωγικής τοποθέτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ειδικότερα ο κ.Μαρινάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του πρωθυπουργού μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στην τελετή εγκαινίων του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, το οποίο χαρακτήρισε «ένα ίδρυμα που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία, σε ένα κτίριο με εξαιρετικές προδιαγραφές». Ο κ.Μαρινάκης τόνισε ότι «η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας αποτελεί μια από τις εμβληματικότερες μεταρρυθμίσεις αυτής της τετραετίας. Σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπου η εκπαίδευση θα συναντά την καινοτομία».

Πρόσθεσε ότι ήδη στη χώρα μας λειτουργούν τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ-όπως είπε- τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου συμπράττουν με τα δημόσια εκπαιδευτικά μας ιδρύματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφορικά με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος.

Είπε συγκεκριμένα:

«Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός: “Δεν κάναμε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης, που προκαλούν μεγάλες δυσκολίες εκεί όπου παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες. Η πρόοδος δεν έρχεται με καθήλωση στο χθες”». Παράλληλα, επεσήμανε πως: «Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμα. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που συζητείται καιρό προκειμένου να μην υπάρχει κανένα θεσμικό ερωτηματικό».

Στόχος η αύξηση του εισοδήματος

Ο κ. Μαρινάκης στη συνέχεια τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι, αφενός η συνεχής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, προκειμένου να τους επιστρέφονται σταδιακά όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και αφετέρου το «νοικοκύρεμα» των δημόσιων οικονομικών και η μείωση του χρέους κάτι που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, «για να μην επιστρέψουμε πάλι σε “μαύρες” ημέρες».

Όπως είπε, μεταξύ αυτών είναι: η πλήρης κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών, η άντληση 7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές με ευνοϊκούς όρους και η ταυτόχρονη μείωση του συνολικού και του καθαρού χρέους. Την ίδια ώρα -συνέχισε ο κ.Μαρινάκης- με τις πρόωρες αποπληρωμές 5,3 δισ. ευρώ, τον ουσιαστικό περιορισμό των κινδύνων και την εξοικονόμηση πόρων ύψους 2,6 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, η χώρα ενίσχυσε τη δημοσιονομική της θέση.

Και κατέληξε: «Παράλληλα, το κόστος εξυπηρέτησης παρέμεινε χαμηλό, κάτω από 1,8%, η μέση διάρκεια του χρέους ξεπερνά τα 18 έτη και οι χρηματοδοτικές ανάγκες διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. Στα στοιχεία αυτά αποτυπώνεται πως η Ελλάδα μειώνει το χρέος της και το καθιστά ολοένα και πιο βιώσιμο, απαλλάσσοντας τις επόμενες γενιές από βάρη που δεν τους αναλογούν».

Ρυθμίσεις για καταχρηστικές αγωγές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, που εισηγήθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με βάση τις οποίες θα ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία για την προστασία από τις αβάσιμες, καταχρηστικές αγωγές, τις λεγόμενες SLAPPs. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι σημαντικότερες ρυθμίσεις αφορούν:

– Τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων και δικονομικών εγγυήσεων, ώστε να καθίσταται δυνατή η θωράκιση όσων ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης για θέματα δημόσιου συμφέροντος, αποτρέποντας την εκμετάλλευση της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ των διαδίκων.

Τη δυνατότητα απόρριψης αγωγών ως προδήλως αβάσιμων ή απαράδεκτων σε πρώιμο δικονομικό στάδιο.

Την πρόβλεψη σύντομων προθεσμιών και την εισαγωγή δικλείδων ασφαλείας προς τον σκοπό της αποφυγής παρέλκυσης των διαδικασιών.

Προβλέψεις σχετικά με τις συνέπειες από την καταχρηστική άσκηση των αγωγών.

Τη θέσπιση υποχρέωσης του ηττηθέντος ενάγοντος να καταβάλει το σύνολο των δικαστικών εξόδων και το κόστος νομικής εκπροσώπησης.

Τη δυνατότητα επιβολής χρηματικών ποινών και της διατάξεως για δημοσίευση της απόφασης στον Τύπο με δαπάνη του ηττηθέντος ενάγοντος.

Την εκδίκαση αιτημάτων προσωρινής διαταγής μόνο κατόπιν κλήτευσης του καθ’ ου, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι η αίτηση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας αγωγής SLAPP.

Τη θέσπιση ειδικής δωσιδικίας, η οποία επιτρέπει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν στην ημεδαπή να διεκδικήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων αποζημίωση για τη ζημία και τα έξοδα που υπέστησαν από μια καταχρηστική διαδικασία σε τρίτη χώρα, κ.ά.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου, όπου ο κ.Μητσοτάκης μεταξύ άλλων τόνισε: «Καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και εμείς, ως πολιτικοί, πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου, όταν αναζητούμε ενδεχομένως να κινηθούμε ποινικά, στην περίπτωση που το κρίνουμε, κατά ιστοσελίδων ή φερόμενων λογαριασμών και πέφτουμε σε ένα τείχος, γιατί δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς. Είναι το φυσικό αντίβαρο σε αυτό το οποίο προτείνουμε σήμερα. Γιατί ο στόχος μας είναι να θωρακίσουμε το αγαθό της ελεύθερης έκφρασης, ενώ βέβαια, θα εξακολουθήσουν να ενισχύουν, τα νομικά αντίβαρα εναντίον της κατασυκοφάντησης οποιουδήποτε».

Διαγωνισμός για 40 Μονάδες Φροντίδας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάπτυξη 40 νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε όλη τη χώρα, την οποία υπέγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και είπε ότι είναι μια πρωτοβουλία συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Οι Μονάδες -είπε ο κ. Μαρινάκης- σχεδιάζονται για την κάλυψη δύο ιδιαίτερα ευάλωτων και αυξανόμενων πληθυσμιακών ομάδων: ατόμων με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και ατόμων με άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές.

«Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στην κοινότητα, η στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων» πρόσθεσε.

Γραμματεία Ορεινών Περιοχών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης, αποστολή της οποίας είναι η χάραξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές της χώρας. Στόχος -είπε- είναι η βιώσιμη ανάπτυξή τους, με όρους οικονομικής ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων τους.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκρόσωπος «η Γραμματεία θα διασφαλίζει τη δημιουργία αποδοτικών συνεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και των τοπικών δυνατοτήτων.

Επιπρόσθετα, θα λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ του κεντρικού κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς.

Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για ισόρροπη, ανθεκτική και δίκαιη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας τον ορεινό χώρο σε βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη».

22,8 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε στην πρώτη φετινή πληρωμή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν συνολικά 22,8 εκατ. ευρώ σε 849 δικαιούχους. Όπως είπε ο κ.Μαρινάκης «πρόκειται για μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού. Τα ποσά καταβλήθηκαν απευθείας από το υπουργείο στους κτηνοτρόφους, με βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν οι περιφέρειες.

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλή η απορρόφηση και η σημαντική κοινωνική απήχηση του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κ.Μαρινάκης «μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ, ενώ η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%». Και κατέληξε:

«Προσφάτως τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσαν πως έως τις 2 Ιουνίου του τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί τα δάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος.

Οι δε δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας».