Μεσσηνία: Ικανοποίηση για τις τιμές και την ποιότητα της σταφίδας

Ιδιαιτερα ικανοποιημένοι είναι στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσσηνίας «Η ΕΝΩΣΗ» με τη συνολική εικόνα που διαμορφώθηκε μετά τη συγκομιδή της σταφίδας.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης, Γιώργος Λαζογιάννης, «φέτος πάμε για μια καλή χρονιά. Η παραγωγή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η φετινή ποιότητα ήταν άριστη και αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής καλλιέργειας που γίνεται. Δεν βρέθηκε κανένα μέρος με προβληματική σταφίδα. Η συγκέντρωση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Υπάρχουν ποσότητες σταφίδας».

Ο ίδιος προσθέτει ότι «υπάρχουν παραγωγοί που κρατάνε πίσω τις ποσότητες, γιατί περιμένουν ότι θα ανέβει αργότερα η τιμή. Το προϊόν, όμως, πρέπει να παραδίδεται, καθότι η αγορά έχει τη δική της λογική. Όποιος παραδώσει τώρα και θέλει να κλείσει παίρνει 2,60 ευρώ. Η τελική τιμή θα ξεκαθαριστεί μέχρι τις 15 Οκτώβρη».

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που καταγράφηκαν τη φετινή περίοδο, ο κ. Λαζογιάννης στέκεται στον παγετό, «τον οποίο κατέγραψε ο ΕΛΓΑ», αλλά και γενικότερα στην αλλαγή του κλίματος, «που έχει αφυδατώσει τα δέντρα». Ο ίδιος περιγράφει ότι «καύσωνας και ξηρασία έχουν δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα. Τα κτήματα δεν αναπτύσσονται όπως πρέπει».

Σχετικά με την εξαγωγική δυνατότητα της σταφίδας, ο κ. Λαζόγιαννης τονίζει ότι «παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αποθέματα από την περσινή χρονιά. Η σταφίδα βρίσκει τον δρόμο της εμπορικά, αλλά η καλλιέργεια ακολουθεί φθίνουσα πορεία και αυτό, φυσικά, δεν είναι καθόλου καλό».

Ελλείψεις

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Ένωσης επισημαίνει «την απουσία των νέων και την έλλειψη προγραμμάτων στήριξης στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης, ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η έλλειψη βασικών υποδομών, όπως τα κέντρα υγείας, τα σχολεία κ.λπ. Μετά τις 9 μ.μ., τα χωριά είναι νεκρές πολιτείες».