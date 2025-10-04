«Γαία, Δήμητρα, Γεωργία, Γυναίκα»: Η δύναμη της γυναίκας στην ύπαιθρο και το μέλλον της αγροδιατροφής

Η ιστορία της υπαίθρου είναι άρρηκτα δεμένη με τις γυναίκες, που με αφοσίωση και δύναμη στήριξαν τη γη και την οικογένεια, διατηρώντας την αγροτική παραγωγή και τις παραδόσεις που μεταβιβάστηκαν στις επόμενες γενιές.

Στην εσπερίδα «Γαία, Δήμητρα, Γεωργία, Γυναίκα», που πραγματοποιήθηκε στην κορύφωση του «3ου Oliday: Διαδραστικό Συμπόσιο» της Ομάδας Παραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ» στη Χώρα Μεσσηνίας, αναγνωρίστηκε αυτή η προσφορά, με συγκίνηση και σεβασμό, ενώ ταυτόχρονα αναδείχθηκε το όραμα για το μέλλον. Οι γυναίκες δεν είναι μόνο συνεχίστριες της παράδοσης, αλλά ηγούνται, καινοτομούν και ανοίγουν νέους δρόμους για μια βιώσιμη, δυναμική και δημιουργική αγροδιατροφή.

Η εσπερίδα ξεκίνησε με την προβολή του συγκινητικού βίντεο «Υπαίθρου Μαρτυρίες Γένους Θηλυκού», το οποίο δημιούργησε και επιμελήθηκε η Βίκυ Ιγγλέζου, project manager της «ΝΗΛΕΑΣ». Σε αυτό, καταγράφηκαν με ρεαλισμό η ζωή και ο αγώνας των γυναικών της υπαίθρου τον προηγούμενο αιώνα. Μέσα από τις μαρτυρίες τους, αναδείχθηκε η πολύπλευρη συμβολή τους στην αγροτική παραγωγή, στην οικογενειακή οικονομία, στη στήριξη του νοικοκυριού, αλλά και στη διατήρηση και στη μετάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Τρία στρογγυλά τραπέζια

Στη συνέχεια, ακολούθησαν τρία στρογγυλά τραπέζια, με θεματικούς άξονες που ανέδειξαν τη γυναικεία παρουσία σε όλη την αλυσίδα της αγροδιατροφής. Το πρώτο τραπέζι, «Γυναίκα και γη – Παράλληλοι βίοι», συντονίστηκε από τη Νικολέτα Τζώρτζη, δημοσιογράφο της «ΥΧ», και συμμετείχαν η Παρασκευή Μαγκανά, τεχνολόγος γεωπόνος και καλλιεργήτρια θερμοκηπιακής μονάδας, η Κατερίνα Κασιμάτη, επιστημονική συνεργάτιδα στη Γεωργική Μηχανική και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Κέλλυ Δημητρούλια, βιοκαλλιεργήτρια της Piperitsa Farm, η Ευγενία Κάτσου, γεωλόγος και βιοκαλλιεργήτρια στο Βιολογικό Αγρόκτημα Κάτσου, και η Γεωργία Σαραντοπούλου, ελαιοκαλλιεργήτρια. Οι συμμετέχουσες μοιράστηκαν εμπειρίες και προκλήσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της γυναικείας παρουσίας στην παραγωγή και στη διαχείριση της γης.

Το δεύτερο τραπέζι, «Από το χωράφι στις εμπειρίες», συντονίστηκε από τη Μαρία Τομαρά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ Καλαμάτας, και συμμετείχαν η Γεωργία Κουτσούκου, Soul Chef, η Μπέτυ Βερβαινιώτη, χημικός-οινολόγος στο Οινοποιείο Βερβαινιώτη, η Χριστίνα Στριμπάκου, συνιδρύτρια των LIÁ Cultivators και LIÁ Premium Extra Virgin Olive Oil, η Ελένη Φωτίου, ταξιδιωτική σύμβουλος και συνιδρύτρια των travel12 και mamakita, η Γιάννα Μπαλαφούτη, δημοσιογράφος και εκπαιδεύτρια γαστρονομίας, και η Δήμητρα Μαθιοπούλου, οικονομολόγος MBA, γευσιγνώστρια ελαιολάδου και συνιδρύτρια του The Olive Routes. Το τραπέζι ανέδειξε τον γαστρονομικό πλούτο, τις εμπειρίες και τις σύγχρονες τάσεις που συνδέουν τον πρωτογενή τομέα με τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Το τρίτο τραπέζι, «Το μέλλον της γυναίκας στην αγροδιατροφή», συντονίστηκε από τη Νιόβη Αναζίκου, δημοσιογράφο και ντοκιμαντερίστρια, και συμμετείχαν η Έφη Λαζαρίδου, διευθύνουσα σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΓΣ του Οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», η Ευσταθία Γεωργακοπούλου, διευθύντρια Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, η Παρασκευή Τσιάρα, product manager Αγροτικής Τραπεζικής Πειραιώς, η Αναστασία Κανναβού, Δρ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σύμβουλος πολιτικής, και η Μαρία Παρταλίδου, καθηγήτρια Aγροτικής Kοινωνιολογίας και Aγροτουρισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το τραπέζι εστίασε στις προκλήσεις και τις προοπτικές για τις γυναίκες στον δημόσιο διάλογο και την αγροδιατροφή, αναδεικνύοντας στρατηγικές και οράματα για το μέλλον του κλάδου.

Αισιοδοξία και έμπνευση

Η διαπίστωση ότι οι γυναίκες σήμερα, παρά τις ανισότητες και τις αντιξοότητες, δίνουν το «παρών» δυναμικά σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφής και ηγούνται αγροτικών, μεταποιητικών και αγροτουριστικών εγχειρημάτων, έδωσε αισιοδοξία και έμπνευση στο κοινό.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η «ΝΗΛΕΑΣ» τίμησε τον διευθυντή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνη Παρασκευόπουλο, για την πολύτιμη συνεισφορά του στην αγροτική ανάπτυξη και τη συνεργασία του με την Οργάνωση από την ίδρυσή της. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κεράσματα τοπικών εδεσμάτων, προσφορά των Πολιτιστικών Συλλόγων Χώρας και Μεταμόρφωσης και του Συλλόγου Γυναικών Χώρας.

Το διήμερο του «3ου Oliday» είχε ξεκινήσει την προηγούμενη Παρασκευή (26/9), με την εκπαιδευτική δράση στον Ελαιώνα της Ειρήνης, όπου μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Λαιίκων και Χώρας συμμετείχαν σε βιωματικό παιχνίδι αφιερωμένο στην ελιά, σε συνεργασία με το Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου, και στη συνέχεια μυήθηκαν στη γευσιγνωσία ελαιολάδου από τη διεθνή κριτή Χριστίνα Στριμπάκου. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Η Αγροτική Παράδοση της Μεσσηνίας», με φωτογραφίες από το 1925 έως σήμερα, που αποτυπώνουν τη ζωή και τις αλλαγές της μεσσηνιακής υπαίθρου.