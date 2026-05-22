Αυστραλία: Επενδύει στη βιώσιμη προβατοτροφία με το Green Sheep Project

Η Αυστραλία προχωρά σε μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, εγκαινιάζοντας το Green Sheep Project, ένα τριετές πρόγραμμα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας που στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και της πρόσβασης των προβατοτρόφων στις διεθνείς αγορές. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε επίσημα στην αγροτική έκθεση Agfest στην Τασμανία και αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της αυστραλιανής κυβέρνησης για τη στήριξη της γεωργίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Sheep Producers Australia, τον φορέα που εκπροσωπεί περίπου 20.000 παραγωγούς πρόβειου κρέατος στη χώρα, με τη συμμετοχή παραγωγών, μεταποιητικών επιχειρήσεων και οργανισμών του κλάδου.

Βιωσιμότητα με τη βοήθεια δεδομένων

Βασικός στόχος του Green Sheep Project είναι να προσφέρει στους κτηνοτρόφους πρακτικά εργαλεία που βασίζονται σε δεδομένα και διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων στην εκμετάλλευση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε συστήματα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής απόδοσης, διαχείρισης βοσκοτόπων και λιβαδιών, αξιολόγησης του φυσικού κεφαλαίου και καταγραφής στοιχείων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα της παραγωγής.

Η φιλοσοφία του προγράμματος δίνει έμφαση στην απλότητα και τη χρηστικότητα, ώστε οι αγρότες να μπορούν να ενσωματώνουν εύκολα τις νέες τεχνολογίες στις καθημερινές τους εργασίες χωρίς υψηλό κόστος ή περίπλοκες διαδικασίες.

Σύμφωνα με την Julie Collins, υπουργό Γεωργίας, Αλιείας και Δασών της Αυστραλίας, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της αγροτικής παραγωγής. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση επενδύει σε εργαλεία και προγράμματα που βοηθούν τους παραγωγούς να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά.