Vomvos Ecobuzz: Ενημερωτικές και βιωματικές δράσεις για τη μέλισσα σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας, η Vomvos Ecobuzz και το BeeDay Festival συνεχίζουν την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τη μέλισσα, τους επικονιαστές και τη μεγάλη σημασία τους για το περιβάλλον, τη γεωργία και την καθημερινή μας ζωή.

Οι μέλισσες, οι βομβίνοι, οι πεταλούδες και πολλοί ακόμη επικονιαστές έχουν καθοριστικό ρόλο στη φύση. Μεταφέρουν τη γύρη από άνθος σε άνθος και βοηθούν τα φυτά να καρποφορήσουν. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, διατηρούνται τα οικοσυστήματα, ενισχύεται η βιοποικιλότητα και παράγεται μεγάλο μέρος της τροφής που φτάνει καθημερινά στο τραπέζι μας.

Σύμφωνα με διεθνή στοιχεία, περίπου το 90% των άγριων ανθοφόρων φυτών εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από την επικονίαση, ενώ περίπου το 75% των παγκόσμιων καλλιεργειών τροφίμων επωφελείται από τη δράση των επικονιαστών. Παράλληλα, οι επικονιαστές υποστηρίζουν την παραγωγή 87 από τις κορυφαίες καλλιέργειες τροφίμων παγκοσμίως, ενώ στον πλανήτη υπάρχουν περισσότερα από 20.000 είδη μελισσών, πολλά από τα οποία παραμένουν λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό.

Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν κάτι απλό και ουσιαστικό: η προστασία των επικονιαστών δεν αφορά μόνο τους μελισσοκόμους ή τους ανθρώπους της υπαίθρου. Αφορά όλους μας. Αφορά την ποιότητα της τροφής, την υγεία των οικοσυστημάτων, την αγροτική παραγωγή και το φυσικό περιβάλλον που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Για τον λόγο αυτό, η Vomvos Ecobuzz, μαζί με το BeeDay Festival, έχει ξεκινήσει μια σειρά ενημερωτικών και βιωματικών δράσεων σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικά εργαστήρια και εκπαιδευτικό υλικό, τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο της μέλισσας, μαθαίνουν τι σημαίνει επικονίαση και καταλαβαίνουν γιατί ακόμη και το πιο μικρό έντομο μπορεί να έχει τόσο μεγάλη αξία για τη φύση.

Στο ίδιο πλαίσιο δημιουργήθηκε και το εκπαιδευτικό κόμικ «Μελίανδρος & Ντέμπι», ένας πιο άμεσος και ευχάριστος τρόπος να επικοινωνηθεί το μήνυμα στα παιδιά. Μέσα από την ιστορία, την εικόνα και τους χαρακτήρες, οι μικροί αναγνώστες μπορούν να κατανοήσουν πιο εύκολα τη ζωή της μέλισσας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο άνθρωπος στην προστασία της.

Το δεύτερο τεύχος του κόμικ παρουσιάστηκε την περσινή χρονιά στο BeeDay Festival, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ αυτή την περίοδο ετοιμάζεται το τρίτο τεύχος. Η ανταπόκριση των παιδιών είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς έχουν αγαπήσει τους ήρωες και ζητούν να συνεχιστεί η ιστορία τους. Για την υλοποίηση του κόμικ σημαντικό ρόλο έχει υπάρξει η ομάδα του project ippoΚαμπος και την ευχαριστούμε.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να θυμηθούμε πως η γνώση είναι το πρώτο βήμα για την προστασία. Όταν τα παιδιά μαθαίνουν από νωρίς να παρατηρούν, να σέβονται και να κατανοούν τη φύση, τότε δημιουργείται μια νέα γενιά πιο ευαισθητοποιημένη και πιο υπεύθυνη απέναντι στο περιβάλλον.

Το BeeDay Festival θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο, συνεχίζοντας να ενώνει την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επιστήμη, τη μελισσοκομία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μέλισσα, τους επικονιαστές και τη βιοποικιλότητα.

Γιατί η μέλισσα δεν είναι απλώς ένα σύμβολο της φύσης.

Είναι ένας μικρός, καθημερινός κρίκος που κρατά ζωντανή μια μεγάλη αλυσίδα ζωής.