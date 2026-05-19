EIT FOOD: Ευρωπαϊκός Επιταχυντής Κατάρτισης προ των πυλών

Τον πρώτο ευρωπαϊκό επιταχυντή ταλέντων για τη μεταποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, ετοιμάζει το EIT FOOD μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος TAURUS. Ο οργανισμός καλεί τις επιχειρήσεις του κλάδου να συμμετάσχουν σε σύντομη έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών με στόχο τον εντοπισμό κενών στις δεξιότητες, την καλύτερη κατανόηση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και τον σχεδιασμό στοχευμένων εκπαιδευτικών λύσεων που θα υποστηρίξουν τη μετάβαση του κλάδου στην ψηφιοποίηση. Η πρωτοβουλία στοχεύει να υποστηρίξει περισσότερες από 50 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εκπαιδεύσει πάνω από 300 άτομα σε όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, το έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, στοχεύει να επιταχύνει την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και να ενισχύσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας

Στο επίκεντρο του TAURUS βρίσκεται η ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας «Επιταχυντή Ταλέντων» με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η πλατφόρμα αυτή θα επιτρέπει την καταγραφή και ανάλυση των αναγκών κατάρτισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των μελλοντικών επαγγελματιών, προσφέροντας εξατομικευμένες προτάσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Το έργο βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την αξιολόγηση και στρατηγική καθοδήγηση των επιχειρήσεων, καθώς και την επανακατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τόσο τεχνικές γνώσεις σχετικές με τις νέες τεχνολογίες όσο και οριζόντιες δεξιότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων και η ηγεσία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών φορέων και υπηρεσιών απασχόλησης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ανάπτυξης ταλέντων. Παράλληλα, η παροχή mentoring και coaching ενισχύει την αποτελεσματικότητα της μάθησης και τη μακροπρόθεσμη επαγγελματική ανάπτυξη.

Το TAURUS φιλοδοξεί να καλύψει το χάσμα δεξιοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε μια ψηφιακά εξελισσόμενη αγορά. Πιο συγκεκριμένα, Το έργο στοχεύει να:

• Εντοπίσει με ακρίβεια τις ανάγκες επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στον κλάδο.

• Δημιουργήσει μια κεντρική ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανάπτυξης ταλέντων που θα συνδέει επιχειρήσεις, εργαζόμενους και παρόχους εκπαίδευσης.

• Συλλέγει δεδομένα μέσω εύχρηστων εργαλείων αυτοαξιολόγησης για την προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης.

• Παρέχει εξατομικευμένα σχέδια ανάπτυξης και στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

• Προσφέρει καθοδήγηση, mentoring και coaching για την ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης.

• Δημιουργήσει ένα δίκτυο αποφοίτων για συνεχή συνεργασία και ανταλλαγή γνώσης.

• Ενσωματώσει φορείς εκπαίδευσης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Το TAURUS φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα της Ευρώπης. Η έρευνα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο https://www.eitfood.eu/.