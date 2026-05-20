Εννέα νέοι κύκλοι κατάρτισης μελισσοκόμων από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π2-55.1 και της δράσης «Εκπαίδευση – Κατάρτιση Μελισσοκόμων», συνεχίζει με επιτυχία την υλοποίηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε ολόκληρη την επικράτεια.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δεκαεννέα (19) εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες μελισσοκόμους στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής. Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των μελισσοκόμων αναδεικνύει την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση, ώστε ο κλάδος να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής, ποιότητας και βιωσιμότητας.

Το επόμενο διάστημα και έως τα μέσα Ιουνίου 2026 έχουν ήδη προγραμματιστεί εννέα νέοι κύκλοι εκπαιδεύσεων. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα ανά Περιφέρεια:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 21–23/05/2026 Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής Αττικής 28–29/05/2026 Μελισσοκομικός Σύλλογος Αθηνών-Πειραιώς «Το Μελίσσι» Δυτικής Ελλάδας 05–06/06/2026 15–17/06/2026 Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αγρινίου Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Πύργου Δυτικής Μακεδονίας 14–16/05/2026 Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς Νοτίου Αιγαίου 02–04/06/2026 11–13/06/2026 Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ανάφης Αγροτικός Μελισσοκομικός Σύλλογος Πάρου Κρήτης 28–30/05/2026 16–18/06/2026 Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ηρακλείου Μελισσοκομικός Σύλλογος Ρεθύμνης «Μελιττεύς»

Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν, έχουν διάρκεια έως 3 ημέρες (15 διδακτικές ώρες) και περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική, όσο και στοχευμένη πρακτική άσκηση από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Οργάνωση και λειτουργία μελισσοκομείου

Πρόληψη και αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των μελισσών

Τυποποίηση, εμπορία, προώθηση και σήμανση μελισσοκομικών προϊόντων

Νομοθετικό πλαίσιο (εθνικό καιενωσιακό) για την ασφάλεια τροφίμων και υγιεινή τροφίμων, την περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσία

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στα Κέντα «ΔΗΜΗΤΡΑ», καθώς και σε δομές που παραχωρούνται από τους μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους, Κέντρα Μελισσοκομίας και Περιφερειακές Ενότητες, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων σε τοπικό επίπεδο.