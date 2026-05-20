Διαδοχή στη γεωργία: Τα ευρωπαϊκά παραδείγματα που ανοίγουν δρόμο για τη νέα γενιά αγροτών

Η ευρωπαϊκή γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Ο μέσος όρος ηλικίας των Ευρωπαίων αγροτών έχει φτάσει τα 57 έτη, ενώ μόλις το 12% των παραγωγών είναι κάτω των 40 ετών. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες αγρότες συνταξιοδοτούνται χωρίς να υπάρχει σαφές σχέδιο διαδοχής, καθώς οι νέοι που επιθυμούν να εισέλθουν στον πρωτογενή τομέα συναντούν σημαντικά εμπόδια, όπως η πρόσβαση στη γη, η χρηματοδότηση και η έλλειψη υποστήριξης. Σε όλη την Ευρώπη, ωστόσο, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες που επιχειρούν να δώσουν πρακτικές λύσεις στο ζήτημα της ανανέωσης των γενεών, δημιουργώντας νέα μοντέλα πρόσβασης στη γη, υποστήριξης της διαδοχής και σύνδεσης των νέων και αγρότες που αποχωρούν, όπως καταγράφεται στο περιοδικό καινοτομίας, , του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την ΚΑΠ.

Το γαλλικό μοντέλο Terre de Liens

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η γαλλική πρωτοβουλία Terre de Liens, η οποία από το 2003 εφαρμόζει ένα εναλλακτικό μοντέλο χρηματοδότησης αγροτικής γης βασισμένο στη συμμετοχή πολιτών και στη συγκέντρωση χρημάτων από το κοινό. Η οργάνωση αγοράζει αγροτική γη με χρήματα που προέρχονται από δωρεές, κληροδοτήματα και συμμετοχικές επενδύσεις πολιτών και στη συνέχεια τη διαθέτει σε νέους αγρότες μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων. Το μοντέλο αυτό στηρίζει κυρίως μικρής κλίμακας αγροτικές εκμεταλλεύσεις και βοηθά νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν χωρίς το τεράστιο κόστος αγοράς γης. Σήμερα, η Terre de Liens διαχειρίζεται περισσότερα από 12.000 εκτάρια γης, με πάνω από 400 αγροκτήματα και 861 αγρότες σε όλη τη Γαλλία. Περισσότεροι από 22.000 πολίτες συμμετέχουν ενεργά στη χρηματοδότηση και διαχείριση του εγχειρήματος, ενώ 19 τοπικές οργανώσεις και πάνω από 1.600 εθελοντές υποστηρίζουν τους παραγωγούς και τις διαδικασίες διαδοχής.

Η ψυχολογική διάσταση της διαδοχής στην Ιρλανδία

Η διαδικασία διαδοχής δεν αφορά μόνο οικονομικά ή νομικά ζητήματα. Για πολλούς παραγωγούς, η μεταβίβαση μιας αγροτικής εκμετάλλευσης συνοδεύεται από άγχος, αβεβαιότητα και έντονη συναισθηματική πίεση. Μία επιχειρησιακή ομάδα στην Ιρλανδία ανέδειξε ακριβώς αυτή τη διάσταση, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη σε οικογένειες αγροτών, που βρίσκονταν στη διαδικασία της διαδοχής. Στην αρχή του εγχειρήματος, οι μισοί από τους 30 συμμετέχοντες παραγωγούς βοοτροφίας δεν είχαν κανένα σχέδιο διαδοχής, ενώ οι περισσότεροι δεν είχαν συζητήσει ποτέ το θέμα με σύμβουλο ή ειδικό. Μέσα από διαδοχικές συναντήσεις, η ομάδα του project βοήθησε τους αγρότες να οργανώσουν ένα σχέδιο διαδοχής, να αντιμετωπίσουν νομικά και οικονομικά ζητήματα και να ενημερωθούν για διαθέσιμα εργαλεία και μορφές υποστήριξης. Ο συντονιστής του έργου Breian Carroll ανέφερε ότι πάνω από το 85% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως η συμμετοχή τους βοήθησε σημαντικά στη μείωση του άγχους και της πίεσης που ένιωθαν γύρω από το μέλλον της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.

Matchmaking μεταξύ αγροτών και νέων παραγωγών στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία, η επιχειρησιακή ομάδα «Land in connection» ανέπτυξε ένα διαφορετικό μοντέλο, που βασίζεται στη σύνδεση των αγροτών, που συνταξιοδοτούνται, με νέους επίδοξους παραγωγούς. Το project δημιούργησε ταχύρρυθμα ραντεβού μεταξύ αγροτών και πιθανών διαδόχων, πλατφόρμα σύνδεσης, καθώς και ένα πλαίσιο επώασης στην αγροτική εκμετάλλευση, όπου νέοι παραγωγοί μπορούσαν να χρησιμοποιούν γη και εξοπλισμό υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων, ώστε να αποκτήσουν εμπειρία και να ξεκινήσουν σταδιακά τη δραστηριότητά τους. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα συνεχίζει να λειτουργεί έως σήμερα και δημιουργεί περίπου 30 επιτυχημένες συνδέσεις διαδοχής κάθε χρόνο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα ανέπτυξε έναν χάρτη για τη διαδικασία διαδοχής, τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον από νέους αγρότες, φοιτητές γεωπονίας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η συντονίστρια του project Maria van Boxtel τονίζει ότι η διαδοχή χρειάζεται χρόνο, εμπιστοσύνη και συνεχή υποστήριξη, καθώς δεν πρόκειται μόνο για επιχειρηματική μεταβίβαση αλλά και για μετάδοση γνώσης, εμπειρίας και σχέσης με τη γη.

Η ευρωπαϊκή πρόκληση της επόμενης δεκαετίας

Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν ότι η ανανέωση των γενεών στη γεωργία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω επιδοτήσεων ή χρηματοδοτικών εργαλείων. Απαιτούνται νέα μοντέλα πρόσβασης στη γη, δομές μέντορινγκ και συμβουλευτικής, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, συμμετοχικά οικοσυστήματα συνεργασίας, και μηχανισμοί που θα κάνουν τη γεωργία πιο βιώσιμη και ελκυστική για τους νέους.