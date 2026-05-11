Αυτοψία Γιάννη Ανδριανού σε πληγείσες περιοχές σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, από τον πρόσφατο παγετό 

Αυτοψία στις περιοχές της Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας που επλήγησαν από τον πρόσφατο παγετό πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, συνοδευόμενος από στελέχη του ΕΛΓΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί επιτόπου το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες.

Συγκεκριμένα ο κ. Ανδριανός επισκέφθηκε αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες στην Κορινθία μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα (στους Δήμους Νεμέας και Κορινθίων), στην ορεινή Αργολίδα (Γυμνό, Αλέα, Σκοτεινή Δήμου Άργους – Μυκηνών) και στην Αρκαδία (στον Δήμο Τρίπολης).

Ο κ. Ανδριανός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι ζημιές που προκάλεσε ο πρόσφατος παγετός είναι εκτεταμένες και αφορούν καλλιέργειες ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική οικονομία και την αγροτική παραγωγή, μεταξύ των οποίων και περιοχές παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ.

Τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται ήδη στις πληγείσες περιοχές και προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών, ώστε να κινηθούν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών».